Diane Parry : au 3e tour face à Stephens... Qui est la Française ?

PARRY. Engagée au 3e tour de Roland-Garros, la Française Diane Parry vise les huitièmes de finale d'un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

La révélation de Roland-Garros ? Vainqueur, avec la manière, au premier tour de Roland-Garros face à Barbara Krejcikova, Diane Parry a enchaîné mercredi 25 mai face à la Colombienne Osorio Serrano sur le court Simonne-Mathieu. Ce vendredi 27 mai, la Française joue son troisième tour face à l'Américaine Sloane Stephens. "Ça va être un match compliqué, parce qu'elle a beaucoup d'expérience sur ce genre de tournois du Grand Chelem, avouait-elle. Je crois qu'elle a déjà fait finale, ici."

La joueuse de 19 ans, 97e mondiale, est l'une des pépites du tennis français mais garde les pieds sur terre comme après sa victoire au 1er tour. "Je suis comme ça dans la vie malgré cette victoire et tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, je suis calme et posée ", dit-elle. " Elle est toujours très calme sur et en dehors des terrains, confirme Paul Quétin, entraîneur sportif à la Fédération depuis trente-cinq ans et qui s'occupe de Parry. Cette victoire est le fruit de ce qu'elle fait au quotidien depuis des semaines. Le haut niveau c'est le travail au quotidien. Je ne suis pas surpris. Elle a bien progressé l'an dernier. Elle a tendance à prendre son temps, peut-être que cette victoire servira de déclic."

Diane Parry à Roland-Garros

Vainqueur de son premier tour en 2022 face à Barbara Krejcikova, Diane Parry avait déjà fait sensation en 2019 en devenant la plus jeune joueuse à gagner un match dans le tableau final depuis la Portugaise Michelle Larcher de Brito. Agée de 16 ans et 9 mois, alors qu'elle était 457e mondiale, elle s'imposa face à la Biélorusse Vera Lapko avant de perdre au tour suivant face à Elise Mertens.

Quel est le classement de Diane Parry ?

Avant ce tournoi de Roland-Garros 2022, la Française Diane Parry était à la 97e place du classement WTA.

Quel est le palmarès de Diane Parry ?

En novembre, elle signe sa première victoire contre une joueuse du top 100 (la 80e mondiale, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia), et remporte son tout premier titre sur le circuit principal, à Montevideo, en Uruguay. En plus ce titre, vous pouvez ajouter trois titres sur le circuit secondaire (à Périgueux, Turin et Séville). Par ailleurs, Diane Parry est également championne du monde junior en 2019.

Quelles sont les origines de Diane Parry ?

La joueuse de tennis Diane Parry est née le 1er septembre 2002 dans le Sud de la France, à Nice pour être précis. Lors de ses jeunes années, Diane Parry quitta le sud pour venir en région parisienne et se rendait même à l'école primaire Dupanloup, située de l'autre côté du boulevard d'Auteuil, juste en face du stade de Roland-Garros.