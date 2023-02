Thomas Tuchel de retour au PSG ?

Libre de tout contrat, le technicien allemand pourrait revenir par la grande porte au PSG !

À l'image d'un Michel Der Zakarian à Montpellier, les ex-entraîneurs semblent avoir la cote. S'il affirme que son avenir ne va pas se jouer sur la double confrontation face au Bayern Munich, Christophe Galtier semble être sur la sellette au sein du Paris Saint Germain et une quatrième défaite consécutive ce dimanche 19 février face à Toulouse pourrait même sceller le sort de l'ancien entraîneur de Lille. Une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions et l'actionnaire majoritaire pourrait valider ce changement.

En cas de licenciement, le nom de Thomas Tuchel semble revenir avec insistance d'après les dernières informations de RMC Sport ce jeudi. Viré du PSG fin 2020, l'Allemand avait une relation assez conflictuelle avec Leonardo. Le Brésilien parti, certaines personnes, à l'intérieur du club, verraient d'un bon œil le retour de l'ancien entraîneur de Dortmund. Depuis sa mise au placard, Thomas Tuchel a notamment gagné la Ligue des champions avec les Blues de Chelsea avant d'être viré brutalement par le club londonien en septembre 2022, au lendemain d'une défaite face au Dinamo Zagreb. Un choix qui l'avait d'ailleurs "dévasté" comme il avait expliqué à l'époque sur les réseaux sociaux.

en savoir plus

Bio Thomas Tuchel. Thomas Tuchel est né le 29 août 1973 à Krumbach, situé dans le land de la Bavière en Allemagne. Il s'agit d'un ancien joueur de football professionnel qui s'est surtout fait un nom grâce à sa carrière d'entraineur. Sa carrière de joueur a été écourtée à cause d'une blessure chronique. En tant qu'entraineur, il passe par la case PSG pendant deux années qui se sont terminées par un licenciement à la fin de l'année 2020. Il rebondit rapidement avec les Blues de Chelsea avec qui il remporte le titre suprême européen, la Ligue des champions en mai 2021. La deuxième saison est plus difficile et il est finalement licencié en septembre 2022 par Chelsea.

Quel est l'âge de Thomas Tuchel ?

Thomas Tuchel est né le 29 août 1973 en Bavière allemande. L'année 2023 sera donc synonyme de cap pour l'entraîneur allemand qui fêtera ses 50 ans.

Quel est le palmarès de Thomas Tuchel ?

En tant que joueur de football, Thomas Tuchel n'a rien gagné. Il faut dire que sa carrière a été très courte à cause d'une blessure chronique. En revanche, l'Allemand s'est fait un nom grâce à sa carrière d'entraineur. En effet son palmarès s'étoffe très rapidement dès son arrivée à Dortmund. Il commence la saison avec onze succès consécutifs et devient le premier entraineur de l'histoire du club allemand à réaliser cet exploit. Il décroche son premier titre d'entraineur avec une victoire en Coupe d'Allemagne lors de l'année 2017. Vient ensuite son passage par le PSG où le coach allemand remporte six trophées dont deux titres de Champions de France, une Coupe de la Ligue, une Coupe de France et deux Trophées des Champions. Avec Chelsea, il rentre dans une autre dimension en remportant un triplé historique en décrochant la Ligue des Champions, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs en 2021. Il reçoit également quatre distinctions individuelles. Celle du meilleur entraineur de la Bundesliga en 2016, celle d'entraineur allemand de l'année 2016, meilleur entraineur de Ligue 1 en 2019 et meilleur entraineur de l'année UEFA en 2021.

Quelle est la famille de Thomas Tuchel ?

Thomas Tuchel est marié avec une femme prénommée Sissi. Ils sont parents de deux petites filles. Selon des médias allemands, lorsque Thomas Tuchel est arrivé au PSG, c'est sa femme qui a fait toutes les démarches pour trouver un logement ainsi que l'école de leurs deux filles.

Quelles sont les équipes entrainées par Thomas Tuchel ?

Thomas Tuchel débute sa carrière d'entraineur sur le banc de Stuttgart avec les jeunes en 2000. Il débute donc à 27 ans son rôle d'entraineur. En 2007 il change d'air et rejoint Augsburg après y avoir été formé en tant que joueur. Il coache les moins de 19 ans mais c'est à Mayence qu'il se révèle réellement en remportant le championnat d'Allemagne des moins de 19 ans en 2009. C'est cette même année qu'il fait ses premières gammes avec l'équipe première du club. Il termine dixième pour sa première saison avant de qualifier le club pour le troisième tour préliminaire d'Europa League la saison suivante. Après deux saisons plus compliquées, Tuchel souhaite quitter le club et prend une année sabbatique avant de rejoindre Dortmund. Avec les Jaunes et Noirs, Thomas Tuchel réalise de belles prestations lors de la première saison et termine deuxième de Bundesliga derrière l'ogre bavarois. La deuxième saison est plus compliquée avec des conflits répétés avec les dirigeants. Le coach allemand quitte la Ruhr et rejoint le PSG où il glane six trophées. Mais là aussi l'histoire se finit mal avec un conflit avec le directeur sportif Leonardo. Le coach allemand est limogé à la fin de l'année 2020 mais rebondit très vite avec Chelsea où il entraine toujours. À Londres, Thomas Tuchel remporte la Ligue des champions et essuie la désillusion de la finale perdue avec le PSG une année auparavant. Il y ajoute une Supercoupe d'Europe et un Mondial des clubs avant d'être limogé l'année suivante en septembre 2022.