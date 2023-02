Choupo-Moting : "moqué" à Paris, essentiel au Bayern, que devient-il ?

Eric Maxim Choupo-Moting retrouve le Parc des Princes pour la deuxième fois depuis son départ du PSG en 2020. L'attaquant Camerounais parfois décrié à Paris, a trouvé une stabilité en Allemagne où il est apprécié.

Ce mardi 14 février, Eric Maxim Choupo-Moting va retrouver à l'occasion du huitième de finale de la Ligue des Champions ses ex coéquipiers du PSG avec qui il a partagé deux saisons. Aujourd'hui en Allemagne, l'attaquant Camerounais de 33 ans, semble totalement épanoui en jouant davantage et marquant plus. Cet ancien parisien pourrait jouer les troubles fêtes au Parc des Princes.

Un goût d'inachevé

Souvent jugé pas au niveau au PSG, critiqué et parfois maladroit comme lors d'un match contre Strasbourg en avril 2019, Eric Maxim Choupo-Moting n'a pas marqué l'histoire du club. Il a cependant réussi quelques coups fracassants notamment lors de cette campagne européenne de 2020 où les Parisiens sont parvenus jusqu'en finale de la Ligue des Champions. En quart de finale, le buteur s'est montré décisif contre l'Atalanta Bergame (2-1). En vain finalement, puisque le Bayern Munich, s'est imposé 1-0 en finale. Finaliste donc et double Champion de France, Choupo-Moting n'a disputé en deux saisons que 31 matchs avec 6 buts. Insuffisant pour les standards du PSG.

Choupo-Moting, précieux au Bayern

Arrivé dans la foulée de sa finale perdue contre le Bayern justement, Eric Maxim Choupo-Moting a d'abord été la doublure de Robert Lewandowski. Transféré au FC Barcelone, les Bavarois ont comblé ce départ avec Sadio Mané, blessé avant la Coupe du Monde 2022. Le numéro 13 du Bayern a profité de ses occasions pour se révéler utile à Julian Nagelsmann. Depuis le 17 septembre dernier, il a par exemple pris part à 23 des 25 derniers matchs disputés par les Munichois. Avec le PSG il avait aussi inscrit 6 buts en deux saisons. Cette année, son compteur s'élève à 7 buts. L'homme providentiel pourrait très bien redevenir Eric Maxim Choupo-Moting, déjà buteur lors des deux confrontations entre le PSG et le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions en 2021.