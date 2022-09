"Ciryl Gane vs Tai Tuivasa : le triomphe du Français à l'UFC Paris, les vidéos du combat"

GANE VS TUISAVA. Ciryl Gane l'a emporté sur KO face à l'Australien Tai Tuisava, lors de l'UFC Paris. Une belle victoire pour le Français qui n'est pas passé loin de la défaite...

[Mis à jour le 4 septembre 2022 à 13h24] Fantastique Ciryl Gane ! Le Français s'est imposé lors de son combat de MMA face à Tai Tuisava dans le cadre de l'UFC Paris, samedi 3 septembre 2022. Cet événement, le premier en France, a tenu toutes ses promesses. Devant 12 000 spectateurs, dont la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, le numéro 1 mondial des poids lourds a confirmé son statut de favori pour remporter sa 11e victoire en 12 combats. Son adversaire du soir était, pourtant, un sacré concurrent. L'Australien Tai Tuisava, n°3 mondial, pouvait compter sur son expérience (15 victoires et trois défaites au compteur). Cela n'a pas suffi : Ciryl Gane l'a mis KO au 3e round.

À l'issue du combat, Ciryl Gane a confié, au micro de RMC Sport, avoir combattu blessé : "Ma côte était fracturée et déplacée il y a un peu plus de trois semaines... Mais c'était impossible d'annuler le combat !" Cela pourrait expliquer le scénario du combat, qui n'a pas été un long fleuve tranquille... En effet, à une minute 30 secondes de la fin de la deuxième reprise, il a subi un "knock down". Mis en difficulté, le combattant français n'a rien lâché pour finalement s'imposer, pour le plus grand bonheur des 12 000 spectateurs de Bercy, à Paris.

Le combat entre Ciryl Gane et Tai Tuisava a été âpre ! Voici, pêle-mêle, quelques images du combat, dissusé par RMC Sport :

À l'issue de sa victoire par KO, Ciryl Gane s'est adressé à la salle. Il a, notamment, remercié la ferveur des supporters qui l'ont porté tout au long du combat : "Je n'ai pas de mots pour décrire à tel point le public est incroyable : merci, merci, merci, merci !"