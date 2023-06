Conor McGregor : fellation forcée, baiser agressif, la star du MMA accusée d'agression sexuelle

Conor McGregor, star du MMA, est accusé d'agression sexuelle par une jeune femme en marge de la finale de la NBA.

Il avait fait la une des journaux en mettant KO la mascotte du Heat de Miami pour la promotion d'un spray anti-douleur lors du match 4 de la finale NBA. Cette fois, l'Irlandais Conor McGregor est accusé de faits bien plus graves. Selon le média américaine TMZ, la star du MMA est accusée d'avoir agressé sexuellement une femme dans des toilettes, en marge de la quatrième finale de la NBA, à Miami, le 9 juin dernier. L'équipe du Heat de Miami, la NBA et l'UFC affirment être au courant des accusations et souhaitent mener une enquête plus approfondie et ne feront aucun autre commentaire.

Quels sont les faits ?