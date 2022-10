11:30 - Allegri : "Jouer un match compact"

Troisième du groupe H avec une seule victoire au compteur, les Turinois doivent impérativement l'emporter ce soir face au Maccabi pour garder l'espoir de passer les phases poules. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri s'est montré prudent et espère que ses joueurs resteront compacts pendant la rencontre : "Demain, ce sera un match très compliqué, car c'est une équipe qui a montré d'excellentes choses ici. Ce sont de bons tireurs avec nous et ils ont tiré à plusieurs reprises. A domicile, ils ont fait un bon match avec le PSG. L'ambiance est très chaude. Nous allons il faut tirer, être très prudent et ne pas commettre les erreurs que nous avons commises au match aller. Demain, nous devons jouer un match très compact. Nous devons minimiser les erreurs en ce moment ici. Le match de Milan était sur la mauvaise ligne du match contre Benfica. Pour le moment, la chose la plus simple et la plus rentable à faire ici est de jouer un match très compact."