Ligue des champions 2023 : Lens et Paris contre les gros d'Angleterre ! Programme et classements

La deuxième journée de Ligue des Champions voit deux chocs franco-anglais, avec le RC Lens qui reçoit Arsenal et le PSG qui va à Newcastle. Présentation de ces matches et de toutes les rencontres à venir.

Les clubs français jouent déjà gros, à commencer par le RC Lens qui reçoit mardi à 21h Arsenal au Stade Bollaert-Delelis. Ca va mieux à Lens, qui reste sur deux victoires de rang en championnat et un bon nul à Séville pour démarrer leur aventure européenne, après un début de saison très compliqué. Une éclaircie qui arrive à point nommé, alors que les Sang et Or s'apprêtent à recevoir une équipe d'Arsenal invaincue cette saison et qui reste sur un large succès à Bournemouth samedi (0-4).

Malgré de nombreux joueurs incertains, comme Bukayo Saka, les Gunners devraient finalement pouvoir compter sur presque tous leurs cadres, sauf Thomas Partey (blessé à l'aine) et Jurriën Timber (rupture du ligament croisé). Côté Lensois, pas d'absent de marque, mais Florian Sotoca pourrait sébuter la rencontre sur le banc pour la première fois de la saison tandis qu'Andy Diouf et Nampalys Mendy devraient être titularisés au milieu. Dans l'autre match du groupe B, le PSV Eindhoven de Peter Bosz, toujours aussi impressionnant en championnat, recevra en même temps le FC Séville.

Paris peut prendre un avantage décisif

Mercredi à 21h, ce sera au tour du PSG de jouer sa deuxième rencontre dans cette Ligue des Champions. Les Parisiens ont parfaitement entamé leur campagne avec un succès probant contre Dortmund (2-0). Ils se déplaceront cette fois à Newcastle, et ont déjà l'opportunité de faire le break en tête de leur groupe en cas de succès. Les Magpies ont ramené un bon point de San Siro il y a deux semaines (0-0). Depuis ce match, Newcastle a battu Sheffield (8-0) puis Burnley (2-0) en Premier League, et s'est même offert le scalp de Manchester City en League Cup mercredi dernier (1-0). De son côté, le PSG a surclassé l'OM au Parc des Princes (4-0) avant de concéder le nul à Clermont (0-0).

Les Parisiens devront se passer de Nuno Mendes, opéré aux ischio-jambiers, de Presnel Kimpembe (tendon d'achille) et peut-être de Marco Asensio (touché au pied). Côté anglais, coup dur avec la rechute du défenseur central Sven Botman, blessé au genou. Joelinton devrait aussi être absent, tandis que Callum Wilson est encore incertain. Dans l'autre rencontre du groupe F, le Borussia Dortmund, déjà dos au mur, recevra l'AC Milan qui doit aussi prendre des points.

Mardi, des chocs pour les clubs italiens

Mardi, le match le plus attendu de la soirée se déroulera à 21h au Stadio Diego Armando Maradona, où le Napoli recevra le Real Madrid, deux équipes victorieuses lors de la première journée. Au même horaire, l'Inter recevra Benfica, battu à domicile par Salzburg (0-2) et qui a déjà l'obligation de faire un résultat. Dans le groupe A, le Bayern Munich ira à Copenhague à 21h pour confirmer, tandis que Manchester United recevra Galatasaray en même temps pour rebondir, après la victoire bavaroise sur les Mancuniens il y a deux semaines (4-3).

Mercredi, Manchester City et les club espagnols en piste

Mercredi, le choc de la soirée (en dehors de la poule F du PSG) opposera le RB Leipzig à Manchester City à 21h. Les deux équipes ont remporté leur premier match et s'étaient affrontées en huitième de finale la saison dernière, pour un large succès des Citizens. A la même heure, le FC Barcelone se déplacera à Porto, pour une autre rencontre entre deux équipes vainqueures de leur premier match. A 18h45, l'Atletico Madrid recevra le Feyenoord, en tête de la poule E après son succès contre le Celtic (2-0). Les Ecossais recevront eux à 21h la Lazio, qui reste sur un nul contre les Colchoneros.

Quel est le calendrier de la Ligue des champions 2022-2023 ?

La phase de poules de la Ligue des champions de football va se jouer du mardi 19 septembre 2023 au mercredi 13 décembre 2023. Quant à la finale, elle a été fixée le 1 juin 2024.

Journée 1 : 19-20 septembre 2023

Journée 2 : 3-4 octobre 2023

Journée 3 : 24-25 octobre 2023

Journée 4 : 7-8 novembre 2023

Journée 5 : 28-29 novembre 2023

Journée 6 : 12-13 décembre 2023

Huitièmes de finale : 13-14 et 20-21 février et 5-6 et 12-13 mars 2024

Quarts de finale : 9-10 et 16-17 avril 2024

Demi-finales : 30 avril-1 er mai et 7-8 mai 2024

mai et 7-8 mai 2024 Finale : 1er juin 2024

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue des champions en France ?

La bataille des droits TV a continué de faire rage avant cette saison de Ligue des champions. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants.