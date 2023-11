Ligue des champions 2023 : pour Lens, un match qui vaut de l'or ! Résultats et classements

Le RC Lens peut mettre un pied en huitièmes de finale en cas de victoire contre le PSV Eindhoven ce mercredi soir. Paris a chuté à Milan hier. Présentation de toutes les affiches.

Les Lensois ne connaissent pas le vertige. Depuis leur remontée en Ligue 1 il y a un peu plus de trois ans, les hommes de Franck Haise ont franchi tous les paliers un à un, sans jamais trébucher et en sautant même quelques marches. Pour leur première participation en Ligue des Champions depuis plus de 20 ans, les Sang et Or sont sur la bonne voie pour se qualifier en huitièmes de finale. Ce soir, à 21h, le RC Lens se déplace au Philips Stadion d'Eindhoven pour y affronter le PSV, dans une rencontre décisive pour la qualification. Après le nul au Stade Bollaert il y a deux semaines (1-1), Lens a toujours trois longueurs d'avance sur les Néerlandais, comme sur Séville, mais a un point de retard sur Arsenal.

Un match nul aux Pays-Bas serait déjà une bonne opération pour les Sang et Or, qui peuvent espérer qu'Arsenal batte Séville pour prendre encore un peu plus le large. Mais le PSV s'avance plein de confiance, après sa victoire 5-2 contre l'Ajax et sa démonstration à Almelo contre le Heracles (0-6). A contrario, les Lensois ont encore été accrochés en Ligue 1 ce week-end à Lorient (0-0). Ils peuvent espérer, comme souvent depuis le début de saison, retrouver leur meilleur niveau sur la scène européenne. Dans le même temps, Arsenal recevra Séville et pourrait faire un grand pas vers la qualification en cas de victoire.

United dos au mur, l'Inter en bonne voie

Parmi les autres affiches de ce mercredi, Manchester United jouera un match décisif à Copenhague, pour tenter de doubler au classement Galatasaray, qui va jouer sur la pelouse du Bayern Munich. Dans le groupe C, Naples reçoit l'Union Berlin et le Real Madrid accueille Braga pour valider son billet pour les huitièmes de finale. Enfin, dans la poule D, la Real Sociedad affronte Benfica, presque éliminé. L'Inter peut se qualifier en cas de victoire sur le terrain du RB Salzburg.

Le PSG tombe de haut à Milan

Paris arrivait en pleine bourre, alors que les Milanais n'avaient plus gagné depuis quatre matches. Et après la démonstration parisienne au match aller (3-0), les joueurs de Luis Enrique se présentaient en favoris, même sur la pelouse du célébrissime Stadio San Siro. Mais cette fois, ils ont été croqués, battus par des Milanais dominateurs au milieu de terrain, à l'image d'un Ruben Loftus-Cheek étincelant et d'un Manuel Ugarte asphyxié. Le PSG, après cette défaite (2-1), est encore en course pour la qualification mais n'a plus vraiment le droit à l'erreur.

Après l'ouverture du score parisienne grâce à la tête de Skriniar (9e), les Rossoneri ont réagi rapidement grâce à un superbe ciseau de Rafael Leao (12e), point d'orgue prématuré d'un match de haute volée du Portugais. Le premier acte s'est achevé sur ce score de 1-1, malgré une barre transversale touchée par Ousmane Dembélé. Dès l'entame de la seconde période, Olivier Giroud a marqué de la tête (50e), comme il sait si bien le faire, sur un centre de Theo Hernandez. Puis les Parisiens n'ont jamais réussi à réagir, inquiétant peu le but de Mike Maignan, exception fait d'un poteau touché par Kang-In Lee à la 89e minute.

Moins en maîtrise et fragiles défensivement contre une équipe milanaise plus tranchante qu'il y a deux semaines, les Parisiens cèdent la tête du groupe F de Ligue des Champions. En effet, dans le même temps, le Borussia Dortmund a dominé Newcastle (2-0) et prend la tête du groupe, un point devant le PSG, deux devant l'AC Milan et trois devant les Magpies. Tout reste à jouer.

Le Barça battu, deux équipes qualifiées

Parmi les autres rencontres de la soirée, le FC Barcelone a chuté à l'extérieur, contre le Shakhtar Donetsk (1-0), après une première mi-temps terne des Blaugranas et une seconde où ils n'ont pas trouvé la faille. Porto a battu l'Atwerp à domicile (2-0), et revient à égalité de point avec le Barça, tandis que les Ukrainiens sont trois longueurs derrière. Dans le groupe G, le sort est déjà scellé, puisque Manchester City a validé sa qualification en battant les Young Boys de Berne (3-0), comme le RB Leipzig sur la pelouse de l'Etoile Rouge de Belgrade (1-2). Dans la poule E, l'Atlético Madrid a surclassé le Celtic Glasgow (6-0) grâce à un grand match d'Antoine Griezmann notamment, et la Lazio Rome a résisté à la domination du Feyenoord pour l'emporter (1-0).

Quel est le calendrier de la Ligue des champions 2022-2023 ?

La phase de poules de la Ligue des champions de football va se jouer du mardi 19 septembre 2023 au mercredi 13 décembre 2023. Quant à la finale, elle a été fixée le 1 juin 2024.

Journée 1 : 19-20 septembre 2023

Journée 2 : 3-4 octobre 2023

Journée 3 : 24-25 octobre 2023

Journée 4 : 7-8 novembre 2023

Journée 5 : 28-29 novembre 2023

Journée 6 : 12-13 décembre 2023

Huitièmes de finale : 13-14 et 20-21 février et 5-6 et 12-13 mars 2024

Quarts de finale : 9-10 et 16-17 avril 2024

Demi-finales : 30 avril-1 er mai et 7-8 mai 2024

mai et 7-8 mai 2024 Finale : 1er juin 2024

