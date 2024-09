Ligue des champions 2024-2025 : le calendrier et les nouvelles règles expliquées

La Ligue des champions 2024-2025, qui débute ce mardi soir par des affiches de gala, est bouleversée. On vous explique tout.

La Ligue des champions fait sa révolution pour la saison 2024-2025. Avec un passage de 32 à 36 équipes et la fin des phases de poules, la nouvelle mouture imaginée par l'UEFA modifie en profondeur la compétition reine des clubs. Conçue pour tuer le projet concurrent de "Super Ligue" dans l'œuf, la Ligue des champions nouvelle formule pourrait donc surprendre.

Avant le lancement de cette Ligue des champions 2024-2025, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin avait d'ailleurs, avec humour, coupé la chique à Zlatan Ibrahimovic quand le grand Suédois s'apprêtait à prononcer le nom de "Super Ligue" dans un clip de présentation, fin août. Car le but à peine voilé de ce nouveau format est bien de couper l'herbe sous le pied des promoteurs d'une compétition limitée aux plus grands d'Europe. La Ligue des champions nouvelle formule entend en effet proposer des affiches des plus alléchantes dès la première journée, qui débute ce mardi 17 septembre 2024.

Quelles sont les nouvelles règles de la Ligue des champions ?

La Ligue des champions perd donc sa phase de poules en 2024-2025. Celle-ci est transformée en "saison régulière", avec un classement unique. Pour la première étape de cette Champions League nouvelle génération, chaque équipe doit disputer 8 rencontres (contre 6 précédemment), avec à chaque fois un adversaire différent. Fini donc également au passage le système des matchs aller-retour, caractéristique des précédentes versions. Les matchs ont été décidés par un tirage au sort effectué fin août et basé sur un système de chapeaux, permettant de préserver une certaine équité dans les rencontres.

La Ligue des champions retrouve ensuite un semblant de normalité à l'issue de ce mini championnat. Un semblant seulement puisque les équipes ayant terminé aux 8 premières places se qualifient directement pour des huitièmes de finale, avec les équipes classées entre les 9e et 24e places, qui devront quant à elles passer par des barrages sous un format aller-retour. Précédemment la phase finale de la Ligue des champions débutait directement par des quarts de finale.

Autre différence notable : les équipes les moins bien classées (entre les places 25 à 36) sont éliminées de la compétition et aucune d'elles n'est repêchée en Ligue Europa. En revanche, le tirage au sort de la phase finale change lui aussi et se déroule avec un système de têtes de série. Ainsi, le leader au classement ne pourra se trouver dans la même partie de tableau que son dauphin. Le troisième sera, lui, dans la partie inverse du quatrième, ect…

Un programme alléchant pour la 1re journée

Rien que pour cette première journée, exceptionnellement programmée sur trois soirées pour populariser la nouvelle formule, les affiches font saliver : AC Milan - Liverpool mardi, Manchester City - Inter Milan mercredi, Atlético Madrid - Leipzig et Monaco - FC Barcelone jeudi (21h00 pour les quatre).

Mais le fin gourmet pourra aussi choisir de suivre le Real Madrid de Kylian Mbappé contre Stuttgart (mardi 21h00), la Juventus de l'ancien Parisien Thiago Motta, désormais entraîneur, contre le PSV Eindhoven (mardi 18h45) ou encore l'impressionnant Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en déplacement au Feyenoord Rotterdam (jeudi 18h45).

La première journée se dispute sur trois jours (mardi-mercredi-jeudi) quand les suivantes reprennent les habituels mardi-mercredi. En revanche, l'ultime journée, pleine de promesses tant la moindre action pourrait chambouler le classement, se jouera en simultané sur un seul et unique mercredi soir.

Quels matchs pour les clubs français ?

Quatre clubs de Ligue 1 vont parcourir la piste aux étoiles avec sans doute des destins très différents. Le PSG vise le top 8 mais a hérité d'un tirage parmi les plus difficiles. Mercredi au Parc des Princes (21h00), il pourra s'étalonner contre une équipe novice à ce niveau, Gérone, qui a pris l'eau contre Barcelone (4-1) dimanche. Le géant catalan, lui, va défier Monaco jeudi (21h00) à Louis-II, un premier match costaud pour l'équipe entraînée par Adi Hütter.

Brest, surprenant 3e de Ligue 1 la saison passée, commence par peut-être le plus abordable de tous ses matches, la réception de Sturm Graz jeudi (21h00). Lille, qualifié in extremis après avoir passé deux tours d'accession à la C1, a d'emblée un déplacement difficile à Lisbonne (mardi 21h00) contre le Sporting Portugal, qui vient d'enchaîner cinq victoires lors de ses cinq premiers matches de championnat. Voici le tirage au sort des clubs français :

PSG

1 re journée. Mercredi 18 septembre (21 h) : PSG - Gérone

Mercredi 18 septembre (21 h) : PSG - Gérone 2 e journée. Mardi 1 er octobre (21 h) : Arsenal - PSG

Mardi 1 octobre (21 h) : Arsenal - PSG 3 e journée. Mardi 22 octobre (21 h) : PSG - PSV

Mardi 22 octobre (21 h) : PSG - PSV 4 e journée. Mercredi 6 novembre (21 h) : PSG - Atlético de Madrid

Mercredi 6 novembre (21 h) : PSG - Atlético de Madrid 5 e journée. Mardi 26 novembre (21 h) : Bayern Munich - PSG

Mardi 26 novembre (21 h) : Bayern Munich - PSG 6 e journée. Mardi 10 décembre (21 h) : Salzbourg - PSG

Mardi 10 décembre (21 h) : Salzbourg - PSG 7 e journée. Mercredi 22 janvier (21 h) : PSG - Manchester City

Mercredi 22 janvier (21 h) : PSG - Manchester City 8e journée. Mercredi 29 janvier (21 h) : Stuttgart - PSG

Lille

1re journée . Mardi 17 septembre (21 h) : Sporting Portugal - Lille.

. Mardi 17 septembre (21 h) : Sporting Portugal - Lille. 2 e journée . Mercredi 2 octobre (21 h) : Lille - Real Madrid.

. Mercredi 2 octobre (21 h) : Lille - Real Madrid. 3 e journée . Mercredi 23 octobre (21 h) : Atlético Madrid - Lille.

. Mercredi 23 octobre (21 h) : Atlético Madrid - Lille. 4e journée . Mardi 5 novembre (21 h) : Lille - Juventus.

. Mardi 5 novembre (21 h) : Lille - Juventus. 5e journée . Mercredi 27 novembre (21 h) : Bologne - Lille.

. Mercredi 27 novembre (21 h) : Bologne - Lille. 6e journée . Mercredi 11 décembre (18 h 45) : Lille -Sturm Graz.

. Mercredi 11 décembre (18 h 45) : Lille -Sturm Graz. 7e journée . Mardi 21 janvier (21 h) : Liverpool - Lille.

. Mardi 21 janvier (21 h) : Liverpool - Lille. 8e journée. Mercredi 29 janvier (21 h) : Lille - Feyenoord.

Brest

Jeudi 19 septembre : Stade Brestois - Sturm Graz (21 h)

- Sturm Graz (21 h) Mardi 1 er octobre : Salzburg - Stade Brestois (18 h 45)

(18 h 45) Mercredi 23 octobre : Stade Brestois - Bayer Leverkusen (18 h 45)

- Bayer Leverkusen (18 h 45) Mercredi 6 novembre : Slavia Prague - Stade Brestois (21 h)

(21 h) Mardi 26 novembre : FC Barcelone - Stade Brestois (21 h)

(21 h) Mardi 10 décembre : Stade Brestois - PSV (21 h)

- PSV (21 h) Mercredi 22 janvier : Chakhtar Donetsk - Stade Brestois (18 h 45)

(18 h 45) Mercredi 29 janvier : Stade Brestois - Real Madrid (21 h)

Monaco

AS Monaco - FC Barcelone : jeudi 19 septembre à 21 heures (1ère journée)

Dinamo Zagreb - AS Monaco : mercredi 2 octobre à 21 heures (2e journée)

AS Monaco - Etoile Rouge Belgrade : mardi 22 octobre à 18h45 (3e journée)

Bologne - AS Monaco : mardi 5 novembre à 21 heures (4e journée)

AS Monaco - SL Benfica : mercredi 27 novembre à 21 heures (5e journée)

Arsenal - AS Monaco : mercredi 11 décembre à 21 heures (6e journée)

AS Monaco - Aston Villa : mardi 21 janvier à 18h45 (7ème journée)

Inter Milan - AS Monaco : mercredi 29 janvier à 21 heures (8ème journée)

Le calendrier complet

La saison régulière est donc constituée de huit journées réparties en cinq mois. Voici les affiches de la prochaine journée en date :

Résultats des matchs

Découvrez les résultats des derniers matchs de Ligue des champions lors de chaque journée, dès le coup de sifflet final :

Classement

Voici le classement de la Ligue des champions, mis à jour après chaque journée de compétition. Cherchez une équipe pour découvrir son classement :

Barrages et phase finale

Le tableau final de la phase à élimination directe débute par les barrages mi-février. Sur le modèle actuel, l'ensemble des tours se tiennent les mardis et mercredis. La grande finale est organisée à Munich, le samedi 31 mai 2025.

Tirage des barrages : 31 janvier 2025

Barrages pour la phase à élimination directe :11-12 et 18-19 février 2025

Tirage du tableau intégral : 21 février 2025

Huitièmes de finale : 4-5 et 11-12 mars 2025

Quarts de finale : 8-9 et 15-16 avril 2025

Demi-finales : 29-30 avril et 6-7 mai 2025

Finale : 31 mai 2025

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue des champions en France ?

La bataille des droits TV a continué de faire rage avant cette saison de Ligue des champions. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions.