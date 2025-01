Ligue des champions : ce scénario catastrophe qu'il faut éviter pour le PSG, résultats et classement

Dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions avec un match de tous les dangers pour le PSG ce mercredi 29 janvier.

Clap de fin pour la phase de ligue de la Champions League cette semaine. Les enjeux sont nombreux et notamment pour le PSG. Après sa victoire face à Manchester City, Paris s'est donné un peu d'air au classement en récupérant sa place parmi les barragistes et doit "simplement" gagner ou faire match nul mercredi soir pour rejoindre les barrages. Mais ce n'est pas suffisant car en cas de contre performance sur la pelouse de Stuttgart, le PSG pourrait prendre la toute petite porte. Pour voir Paris hors de la Ligue des champions, trois clubs parmi Benfica, le Sporting, Manchester City, le Dinamo Zagreb et le Shakhtar Donetsk doivent terminer devant les Parisiens, voici les scénarios :

Manchester City devant le PSG si... Il gagne contre le Club Bruges

Benfica devant le PSG si... Il ne perd pas sur la pelouse de la Juve / Il perd par un écart inférieur à celui de la défaite du PSG à Stuttgart /Il perd par un écart égal à celui de la défaite du PSG à Stuttgart sans que les Parisiens n'inscrivent au moins 4 buts de plus lors de la dernière journée

Le Dinamo Zagreb devant le PSG si... Il gagne contre l'AC Milan

Le Shakhtar Donetsk devant le PSG si... Il s'impose sur la pelouse du Borussia Dortmund par un écart suffisament large pour remonter sa mauvaise différence de buts (-8 contre +2 pour le PSG)

Le Sporting CP devant le PSG si... Il ne perd pas contre Bologne / Il perd par un écart moins large de deux buts que celui de la défaite du PSG à Stuttgart / Il perd par un écart moins large d'un but que celui de la défaite du PSG à Stuttgart sans que les Parisiens n'inscrivent au moins 2 buts de plus lors de la dernière journée

On suivra également le "match galère" selon les mots de Kylian Mbappé face à Brest qui espère toujours un exploit et une qualification directe en huitièmes. Monaco et Lille, en meilleures positions, espèrent également une qualif directe sur la pelouse de l'Inter et face à Feyenoord à domicile pour les Dogues.