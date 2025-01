Ligue des champions : choc titanesque pour le PSG et de gros enjeux pour les clubs français, programme et classement

Face à Manchester City cette semaine, le PSG joue son avenir en Ligue des champions.

La semaine de tous les dangers pour le PSG. Face à Manchester City, de retour en forme ces dernières semaines avec notamment une victoire 6-0 en Premier League, Paris doit prendre les trois points pour continuer à croire à la qualification, tout comme les Anglais de Pep Guardiola. "Nous avons deux finales (les deux derniers matchs de Ligue des champions). Si on gagne les deux, on se qualifie. Si on en gagne une, il y a de fortes chances aussi mais nous devons encore prendre des points car on s’est mis seuls dans la galère." De son côté, Luis Enrique s'est voulu rassurant: "Nous sommes dans une bonne dynamique. Nous sommes préparés et optimistes." Mais en cas de défaite, l'élimination serait proche pour les Parisiens surtout avant un dernier déplacement à Stuttgart.

Pour les autres, les enjeux sont nombreux. Monaco, en grande difficulté depuis plusieurs semaines en championnat pourrait assurer sa place pour les barrages face à Aston Villa, mais avec deux matchs difficiles à venir (le dernier face à l'Inter), l'ASM pourrait tout perdre. Pour Brest, c'est l'occasion de terminer le travail face au Shakhtar car le dernier match sera face au Real Madrid et les points seront compliqués à chercher. Pour Lille, la qualification est déjà acquise et les Dogues veulent profiter du moment et se faire plaisir sur la pelouse de Liverpool.

