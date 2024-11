Ligue des champions : le classement et tous les résultats en direct

La situation du PSG est plus que tendue dans cette phase de ligue, découvrez tous les résultats et le classement à jour.

Dernières mises à jour

Quelles sont les nouvelles règles de la Ligue des champions ?

La Ligue des champions a perdu sa phase de poules en 2024-2025. Celle-ci est transformée en "saison régulière", avec un classement unique. Pour la première étape de cette Champions League nouvelle génération, chaque équipe doit disputer 8 rencontres (contre 6 précédemment), avec à chaque fois un adversaire différent. Fini donc également au passage le système des matchs aller-retour, caractéristique des précédentes versions. Les matchs ont été décidés par un tirage au sort effectué fin août et basé sur un système de chapeaux, permettant de préserver une certaine équité dans le déroulé.

La Ligue des champions retrouve ensuite un semblant de normalité à l'issue de ce mini championnat. Un semblant seulement puisque les équipes ayant terminé aux 8 premières places se qualifient directement pour des huitièmes de finale, avec les équipes classées entre les 9e et 24e places, qui devront quant à elles passer par des barrages sous un format aller-retour. Précédemment, la phase finale de la Ligue des champions débutait directement par des quarts de finale.

Autre différence notable : les équipes les moins bien classées (entre les places 25 à 36) sont éliminées de la compétition et aucune d'elles n'est repêchée en Ligue Europa. Le tirage au sort de la phase finale change lui aussi et se déroule avec un système de têtes de série. Ainsi, le leader au classement ne pourra se trouver dans la même partie de tableau que son dauphin. Le troisième sera, lui, dans la partie inverse du quatrième, ect…

Quels matchs pour les clubs français ?

Quatre clubs de Ligue 1 se sont vu offrir l'opportunité de parcourir la piste aux étoiles cette saison, avec quelques adversaires en commun grâce à cette nouvelle formule, mais sans doute des destins très différents. Le PSG, qui s'est mis le top 8 comme objectif, a obtenu un tirage parmi les plus difficiles. Après des débuts face à une équipe novice à ce niveau, Gérone, il a hérité de grosse machines comme Arsenal, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, Manchester City, mais aussi l'ogre Bayern de Munich.

Lille a aussi eu un tirage compliqué, avec le Real Madrid et son voisin l'Atlético (bis), la Juventus de Turin et Liverpool. Brest, surprenant 3e de Ligue 1 la saison passée, a hérité d'un premier match jugé "abordable", avec la réception de Sturm Graz. Mais la suite du programme s'est composée du Real Madrid (bis) et du FC Barcelone. Monaco enfin a tiré le Barça également, Bologne, le Benfica ou l'Inter de Milan. Voici les prochains matchs des clubs français :

PSG

5 e journée. Bayern Munich - PSG : mardi 26 novembre (21h)

Bayern Munich - PSG : mardi 26 novembre (21h) 6 e journée. Salzbourg - PSG : mardi 10 décembre (21h)

Salzbourg - PSG : mardi 10 décembre (21h) 7 e journée. PSG - Manchester City : mercredi 22 janvier (21h)

PSG - Manchester City : mercredi 22 janvier (21h) 8e journée. Stuttgart - PSG : mercredi 29 janvier (21h)

Lille

5e journée . Bologne - Lille : mercredi 27 novembre (21h)

. Bologne - Lille : mercredi 27 novembre (21h) 6e journée . Lille -Sturm Graz : mercredi 11 décembre (18h45)

. Lille -Sturm Graz : mercredi 11 décembre (18h45) 7e journée . Liverpool - Lille : mardi 21 janvier (21h)

. Liverpool - Lille : mardi 21 janvier (21h) 8e journée. Lille - Feyenoord : mercredi 29 janvier (21h)

Brest

5e journée. FC Barcelone - Stade Brestois : mardi 26 novembre (21 )

FC Barcelone - Stade Brestois : mardi 26 novembre (21 ) 6e journée . Stade Brestois - PSV : mardi 10 décembre (21h)

. Stade Brestois - PSV : mardi 10 décembre (21h) 7e journée . Chakhtar Donetsk - Stade Brestois : mercredi 22 janvier (18h45)

. Chakhtar Donetsk - Stade Brestois : mercredi 22 janvier (18h45) 8e journée. Stade Brestois - Real Madrid : mercredi 29 janvier (21h)

Monaco

5e journée . AS Monaco - SL Benfica : mercredi 27 novembre (21h)

. AS Monaco - SL Benfica : mercredi 27 novembre (21h) 6e journée . Arsenal - AS Monaco : mercredi 11 décembre (21h)

. Arsenal - AS Monaco : mercredi 11 décembre (21h) 7e journée . AS Monaco - Aston Villa : mardi 21 janvier (18h45)

. AS Monaco - Aston Villa : mardi 21 janvier (18h45) 8e journée. Inter Milan - AS Monaco : mercredi 29 janvier (21h)

Barrages et phase finale

Le tableau final, composé de matchs à élimination directe, a été organisé selon des barrages mi-février suivis de huitièmes de finale. La grande finale a été programmée à Munich, le samedi 31 mai 2025.

Tirage des barrages : 31 janvier 2025

Barrages pour la phase à élimination directe :11-12 et 18-19 février 2025

Tirage du tableau intégral : 21 février 2025

Huitièmes de finale : 4-5 et 11-12 mars 2025

Quarts de finale : 8-9 et 15-16 avril 2025

Demi-finales : 29-30 avril et 6-7 mai 2025

Finale : 31 mai 2025

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue des champions en France ?

La bataille des droits TV a continué de faire rage avant cette saison de Ligue des champions. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à Canal+ qui a ainsi obtenu le privilège de diffuser la Ligue des Champions.