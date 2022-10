"Ligue des Champions : le PSG assure l'essentiel, classement et calendrier"

11:30 - Le Bayern Munich se déplace à Plzen

Considéré comme le groupe de la mort de cette campagne 2022/2023 de Ligue des champions, ce groupe C composé du Bayern, du Barça, de l'Inter et de Plzen pourrait se décanter après cette troisième journée. Les Munichois, notamment, pourraient prendre une grosse option sur la qualification s'ils venaient à s'imposer sur la pelouse du Viktoria Plzen. Les joueurs de Julian Nagelsmann ont parfaitement débuté cette phase de poules avec deux succès contre l'Inter et le Barça. En face, le Viktoria Plzen est toujours à la quête de ses premiers points.