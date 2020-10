Ligue des champions : suivez le tirage au sort en direct !

TIRAGE LIGUE DES CHAMPIONS. Le PSG, l'OM et Rennes vont enfin être fixés sur leur groupe et le noms de leurs adversaires, ce soir, à l'occasion de ce tirage au sort de la phase de poules de la Champions League 2020-2021. Découvrez le résultat en direct.

17:45 - Villas-Boas (OM) : "On ne peut pas rêver de grand chose" André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a été interrogé cette semaine, en conférence de presse, sur le retour du club en ligue des champions : "Pour nous c'est un plaisir, c'est pour ça qu'on a travaillé l'année dernière. C'est un cadeau d'avoir été capable d'arriver à ce point là, et maintenant il faut profiter. Évidemment, on ne peut pas rêver de grand-chose, l'objectif restera, si on peut, de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais ça reste un gros défi et ça va dépendre du tirage au sort. Vous avez vu avec les chapeaux, la qualité des équipes sur lesquelles on peut tomber. Il faut aussi un peu de chance pour le tirage au sort".

17:40 - Marseille dans l'un des quatre premiers groupes Dans la mesure où le PSG est placé dans le groupe H et compte tenu des contraintes de diffusion TV, l'Olympique de Marseille est désormais certain de se retrouver dans le groupe A, le groupe B, le groupe C ou le groupe D, et donc de croiser la route du Bayern Munich, du Real Madrid, du FC Porto ou de Liverpool.

17:37 - Les équipes du chapeau 1 connaissent leur groupe Ce tirage au sort va s'effectuer en plusieurs étapes, entrecoupées de remises de prix. La première d'entre elles concerne les équipes du chapeau 1, qui viennent d'être distribuées dans les différents groupes. Voici leur répartition : Groupe A : Bayern Munich

Groupe B : Real Madrid

Groupe C : FC Porto

Groupe D : Liverpool FC

Groupe E : FC Séville

Groupe F : Zénith Saint-Pétersbourg

Groupe G : Juventus Turin

Groupe H : PSG

17:35 - Stéphan : "Montrer qu'on n'a pas volé notre place" Il y a quelques semaines, après avoir reçu l'assurance que son équipe serait directement qualifiée pour la phase de poules, Julien Stéphan l'entraîneur du Stade Rennais, déclarait : "La Ligue des champions, c'est tellement de grandes équipes, de grandes ambiances. Un stade peut-être, celui de Liverpool… Un coach ? Il n’y a que des coachs énormes dans cette compétition. C’est le top du top, des top joueurs, des top coachs. On va beaucoup apprendre. On ne doit pas avoir peur d’affronter ça : c’est magnifique et unique ce qui nous arrive. On devra montrer qu’on mérite d’être là et qu’on n’a pas volé notre place".

17:31 - Quel groupe pour le Stade Rennais ? En étant placé dans le chapeau 4, Rennes peut également s'attendre à se retrouver dans un groupe corsé à l'issue de ce tirage au sort. Le pire tirage pour Rennes : Bayern Munich, Manchester City, Inter Milan

Le meilleur tirage pour Rennes : Zénith Saint-Pétersbourg, Ajax Amsterdam, Olympiakos

17:27 - Quel groupe pour le PSG ? De la même manière, voici à quoi pourraient ressemble le pire et le meilleur tirage au sort pour le Paris Saint-Germain, au 1er tour de cette Ligue des champions 2020-2021 : Le pire tirage pour le PSG : FC Barcelone, Inter Milan, Borussia Mönchengladbach.

Le meilleur tirage pour le PSG : Chakhtior Donetsk, Olympiakos, Ferencvaros.

17:23 - Quel groupe pour l'OM ? Compte tenu des règles édictées pour ce tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille risque fort d'être placé dans un groupe difficile. Le pire tirage pour l'OM : Bayern Munich, FC Barcelone, Inter Milan

Le meilleur tirage pour l'OM : Zénith Saint-Pétersbourg, Ajax Amsterdam, Olympiakos

17:20 - Comment ont été établis les chapeaux ? Pour ce tirage au sort, les clubs qualifiés ont donc été réparties en quatre chapeaux. Le chapeau 1 abrite le tenant du titre (Bayern), le vainqueur de l'UEFA Europa League (FC Séville) et les les champions des six premières nations du classement UEFA, dont le PSG. Les chapeaux 2 à 4 sont déterminés par le classement des clubs au coefficient UEFA.

17:17 - Un tirage au sort également dicté par les règles de diffusion TV L'organisateur de cette Ligue des champions précise aussi que pour les pays possédant plus de deux représentants lors de ce tirage au sort, "les clubs sont groupés par paires de manière à ce que leurs matches soient répartis entre le mardi et le mercredi. Pour les associations disposant de quatre représentants, deux paires sont décidées. La composition de ces paires est faite en fonction des audiences TV". Onze doublettes ont ainsi été établies : Bayern Munich et Borussia Dortmund, FC Séville et Atlético de Madrid, Real Madrid et Barcelone, Liverpool et Manchester United, Juventus Turin et Inter Milan, PSG et Marseille, Zenit et Lokomotiv Moscou, Manchester City et Chelsea, Shakhtar et Dynamo Kiev, RB Leipzig et Mönchengladbach, Lazio Rome et Atalanta Bergame.

17:15 - Quel règlement pour le tirage au sort ? L'UEFA rappelle avant ce tirage au sort que "les 26 équipes directement qualifiées pour la phase de groupes sont rejointes par les six vainqueurs des barrages" et que les clubs sont répartis en quatre chapeaux. Par ailleurs, deux équipes d'un même pays ne peuvent pas se rencontrer (le PSG, l'OM et Rennes ne pourront par exemple pas se retrouver dans le même groupe). Par ailleurs, les clubs russes et ukrainiens ne pourront pas s'affronter.

17:09 - Le titre de joueur de l'année décerné à l'occasion de cette cérémonie L'UEFA va également profiter de cette cérémonie du tirage au sort pour annoncer le nom du "Joueur de l'année UEFA". Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski et Manuel Neuer sont en course pour ce trophée.

17:00 - La cérémonie du tirage au sort débute La cérémonie de ce tirage de la phase de groupes de la Ligue des champions vient de démarrer à Genève. Il va encore falloir attendre un peu avant de connaître la composition des groupes puisque la soirée débute avec quelques mots de présentation et par un retour en vidéo sur la saison écoulée.

16:54 - Florenzi (PSG) veut éviter l'Inter Milan Alessandro Florenzi, recruté par le PSG il y a quelques semaine a donné son avis sur le tirage au sort, cette semaine, et plus précisément sur les adversaires italiens possibles : "Il y a l'Atalanta Bergame, une équipe très agressive, transformée depuis qu'elle est dirigée par Gian Piero Gasperini, qui a posé des problèmes à plusieurs formations italiennes ainsi qu'au PSG la saison passée. La Lazio Rome, elle, s'appuie sur un avant-centre, Ciro Immobile, qui est vraiment très fort. Mais s'il fallait en éviter une, ce serait l'Inter. Ce club a réalisé un excellent mercato, qui renforce une équipe qui était déjà très forte".

16:50 - Le calendrier de la phase de poules Les conséquences de la crise du Covid-19 ont conduit l'UEFA a décaler légèrement le calendrier pour cette nouvelle saison : les matchs de poule débuteront ainsi le 20 octobre et s'enchaîneront ensuite quasiment toutes les semaines jusqu'au 9 décembre 2020 : Journée 1: 20/21 octobre

Journée 2: 27/28 octobre

Journée 3: 3/4 novembre

Journée 4: 24/25 novembre

Journée 5: 1/2 décembre

Journée 6: 8/9 décembre