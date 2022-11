Ligue des Champions UEFA : l'OM éliminé, Paris vise la 1ère place du groupe, les résultats

Ligue des Champions UEFA. Battu par Tottenham, l'OM ne verra pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions alors que le PSG vise la première place de sa poule. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue des Champions UEFA en direct.

13:00 - Stellini : "Important de finir premiers" Suspendu pour cette dernière journée de Ligue des champions, Antonio Conte a vécu la rencontre entre l'OM et Tottenham en tribunes. C'est donc logiquement son adjoint Cristian Stellini qui s'est exprimé sur la qualification des Spurs après le coup de sifflet final. L'Italien en a profité pour louer l'état d'esprit des Londoniens et décrire la rencontre vécue par Antonio Conte : "Ça a été très difficile en première période. Mais on n'a pas perdu nos esprits et on est resté dans le match. On n'était pas préparé sur leur but, avec ce corner tiré rapidement. C'est une leçon importante pour l'avenir. On a changé beaucoup de choses en deuxième période. On a parlé de comment les presser et reprendre le contrôle du match et on a joué une fantastique deuxième période. Antonio Conte était très fatigué. Vivre le match en tribunes, ça n'est pas habituel. Il a peut-être dépensé encore plus d'énergie que d'habitude. On a essayé de contre-attaquer et de se créer des occasions. Nous n'aurions pas été heureux de faire match nul. On a poussé pour essayer de gagner, comme toujours. C'était très important de finir premiers",

12:15 - Mbemba : "Un manque de communication" "Commotion européenne" titrait ce mardi matin le quotidien l'Équipe après la rencontre cauchemardesque de l'Olympique de Marseille face à Tottenham. Non seulement les Phocéens sont éliminés de la Ligue des champions mais ils ont, en plus, raté l'opportunité de jouer l'Europa League. En fin de rencontre, le défenseur marseillais, Chancel Mbemba a pointé du doigt un manque de communication de la formation marseillaise : « On est très déçus. Chaque joueur, on a montré la capacité, on a poussé jusqu'au bout mais il y a des petits détails qu'on a loupés. Ça fait mal mais c'est la réalité du foot. On va apprendre. On va regarder à la vidéo les erreurs de chaque joueur parce que ça fait très très mal...Le foot c'est comme ça, on a dominé en première période puis en deuxième période, c'est Tottenham... Il fallait qu'on reste un bloc pour bien gérer notre match. C'est ça les petits détails... C'est le foot mais ça fait très mal. Sur le banc, ils savaient ce qui se passait pour le Sporting. il y a eu un manque de communication. Il fallait rester comme ça... »

11:30 - Lloris : "Une bataille psychologique" Les Spurs ont eu chaud. Acculés pendant la majorité de la rencontre face à l'Olympique de Marseille, les Londoniens ont su réagir au bon moment pour finalement l'emporter sur le fil dans le temps additionnel. Après le coup de sifflet final, le portier de Tottenham, Hugo Lloris s'est exprimé au sujet de la rude opposition face aux Phocéens : "Il y avait une bataille psychologique en première période. Les Marseillais ont joué libérés en n'ayant pas la peur de perdre. Ils avaient tout à gagner, et nous beaucoup à perdre. Cela s'est inversé avec ce but marqué avant la pause. On a montré une grande personnalité en seconde période. On a souffert, parce que Marseille est une très bonne équipe. Il faut le souligner. Leur public a poussé, c'était chaud. C'est pour cela que ça nous rend encore plus fiers. On a su faire ce qu'il fallait dans la difficulté."

10:45 - Harit : "Un manque de communication" Coup dur pour l'OM qui s'est incliné dans les derniers instants de la rencontre face à Tottenham. A quelques secondes près l'Olympique de Marseille aurait pu se qualifier pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa mais les hommes d'Igor Tudor ont finalement craqué dans le temps additionnel. Après le coup de sifflet final, Amine Harit a partagé sa frustration en zone mixte : "C'est difficile pour nous, c'est un coup au moral. C'est des grands matchs, c'est des détails, il faut apprendre de ce genre de matchs là. Il y a eu un manque de communication sur la fin. il n'y a pas eu assez de communication entre nous pour nous dire qu'on était qualifié à ce moment-là pour l'Europa League. C'est des moments comme ça qui vont nous faire grandir. Ce soir c'est une très mauvaise soirée pour tout le monde. (...) C'est difficile ce soir de se dire qu'à 10 secondes près on pouvait continuer à jouer une coupe d'Europe. Même si c'était pas celle dans laquelle on voulait rester. Il vaut mieux l'Europa League que rien."

10:00 - Galtier : "Paris est proche de remporter la C1" Ce mercredi 2 novembre, le Paris Saint-Germain se déplace à Turin pour le compte de la dernière journée des matchs de poule de la Ligue des Champions. En ligne mire, la première place pour les Parisiens qui sont au coude-à-coude avec Benfica pour finir premiers. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur des Rouge et Bleu, Christophe Galtier a rappelé l'importance de finir à la première position et déclaré que Paris était proche de remporter le graal européen :"Il y a beaucoup d'attentes en France et en Europe, ce qui est normal quand on voit comment est composé notre effectif. Malheureusement, le PSG n'a pas pu remporter ce magnifique trophée. Il est très difficile à gagner. Les matches sont irrationnels avec des retournements de situation. Le PSG est tout proche de gagner ce trophée. Nous espérons que ce sera cette année. Il y a quelques années, ça s'est joué à pas grand-chose. (...) Finir premier objectif très important, même si les gens peuvent penser que ce sera un match moins accroché, je ne pense pas que ce soit le cas. Nous avons l'ambition et le devoir de finir premier."

09:15 - Griezmann : "Serrer les fesses et qu'on se taise" Clap de fin pour l'Atlético Madrid. Les Colchoneros se sont inclinés (2-1) face au FC Porto pour le compte de la dernière journée de Ligue des champions. Une défaite synonyme d'élimination de la C1 mais également de toutes compétitions européennes. Après le coup de sifflet final, Antoine Griezmann était logiquement très déçu « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne mérite ni de passer en huitièmes de finale de la Ligue des champions, ni d'aller en Ligue Europa. Si on est seulement capables de gagner un match, c'est ce qui arrive. Il faut serrer les fesses, qu'on se taise et qu'on travaille. » Interrogé sur le futur de Diego Simeone, l'international tricolore a tenu à prendre la défense de son entraîneur : « Oui, on est à ses ordres. C'est un honneur de travailler pour lui et de jouer pour l'Atlético, mais il faut le démontrer sur le terrain. On est une équipe difficile à jouer si on le croit, qu'on avance tous dans la même direction et qu'on applique ce que nous dit le coach. »

08:30 - Clauss : "Ce n'est pas possible" Soirée cauchemardesque pour l'Olympique de Marseille. Alors que les hommes d'Igor Tudor menaient (1-0) à la pause, ils ont d'abord été rejoints au score avant de craquer dans le temps additionnel. Une défaite (2-1) synonyme d'élimination de toutes compétitions européennes. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Jonathan Clauss était encore sous le choc au micro de Canal + : "On a démarré le match à la hauteur de l'événement, selon moi. Ce but avant la mi-temps récompense tous les efforts faits. On a mal entamé cette deuxième période, on a été moins bons dans le pressing, moins hargneux. Ils ont eu plus de facilités à sortir le ballon. Ce qui est rageant, c'est ce but à la dernière seconde. On sait qu'on est 3e quoi qu'il arrive, et on prend un contre à un contre trois. Ce n'est pas possible".

01/11/22 - 22:59 - OM - Tottenham : Fin du match à Marseille (1-2) ! Une nette supériorité en termes de possession de balle (61% contre 39%), un total de tirs cadrés en sa faveur (4 tirs cadrés contre 3)… mais c’est bel et bien avec un désavantage au tableau d’affichage (1-2) que l'Olympique Marseille termine ce match. Il lui a manqué plus de réalisme pour renverser la vapeur, contre un adversaire qui a réussi le coup parfait aujourd’hui. OM - Tottenham en direct

01/11/22 - 22:58 - OM - Tottenham : Pierre Hojbjerg inscrit un nouveau but pour le Tottenham Hotspur FC (1-2) ! Pierre Hojbjerg trouve l'ouverture et redonne l'avantage au Tottenham Hotspur FC à la 90e minute de jeu ! Le duel repart sur de nouvelles bases au Orange Vélodrome : 1 à 2 dans cette 2e mi-temps. OM - Tottenham en direct

01/11/22 - 22:56 - Liverpool - Naples : le SSC Naples se prive d'une victoire à Liverpool (2-0) L’avantage final au score (2-0) du Liverpool FC est plutôt logique au regard des stats disponibles au terme de ce match. Les Reds ont en effet un léger avantage au niveau de la possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de frappes (4 tirs contre 3 pour SSC Naples). Liverpool - Naples en direct

01/11/22 - 22:56 - Liverpool - Naples : Deuxième but pour le Liverpool FC (2-0) ! Darwin Núñez inscrit un nouveau but pour le Liverpool FC, qui double donc son écart à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps, au Anfield. La victoire se profile pour les Reds ! Liverpool - Naples en direct

01/11/22 - 22:56 - Liverpool - Naples : Tobias Stieler confirme le but ! Après avoir consulté la vidéo, Tobias Stieler fait part de sa décision définitive : et il offre un but en faveur du Liverpool FC ! ! Liverpool - Naples en direct

01/11/22 - 22:56 - Liverpool - Naples : Arbitrage vidéo en cours Le jeu est arrêté au Anfield : l'arbitre hésite à accorder ou invalider le but marqué à l'instant par le Liverpool FC et fait appel à la VAR. Liverpool - Naples en direct

01/11/22 - 22:54 - Sporting Portugal - Francfort : C'est fini entre le Sporting CP et l'Eintracht Francfort (1-2) Les voyants terminent dans le vert pour l'Eintracht Francfort : au terme de ce match, la possession de balle s’affiche largement en sa faveur (52% contre 48% pour le Sporting CP). Les Francfortois se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 3 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour Sporting CP, et remportent donc logiquement ce duel (1-2). Sporting Portugal - Francfort en direct

01/11/22 - 22:53 - Bayern - Inter : l'Inter Milan perd au Allianz Arena (2-0) La supériorité du Bayern Munich se retrouve dans les chiffres : au terme de ce match, la possession de balle est mathématiquement en sa faveur (56% contre 44% pour Inter Milan). Le Bayern Munich s’est également créé le plus d'occasions sérieuses avec 5 tirs cadrés contre 4 tirs cadrés pour l'Inter Milan et l’emporte donc plutôt logiquement (2-0) dans cette confrontation. Bayern - Inter en direct

01/11/22 - 22:52 - Glasgow Rangers - Ajax : Fin du match au Ibrox Stadium (1-3) ! L’avantage au score (1-3) de l'Ajax Amsterdam est plutôt logique au regard des stats disponibles au terme de ce match. Les Amstellodamois ont en effet eu un léger ascendant au niveau de la possession de balle (45%-55%) mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (7 tirs contre 4 pour les Glasgow Rangers). Glasgow Rangers - Ajax en direct

01/11/22 - 22:51 - Plzen - Barcelone : le Viktoria Plzen chute au Doosan Arena (2-4) Le Viktoria Plzen ne s’est pas caché pendant ce match, avec 8 tirs cadrés contre 7 pour FC Barcelone, mais cela n’a pas suffi. Le FC Barcelone a mieux géré les débats avec un taux de possession de balle supérieur et surtout une bien meilleure efficacité face aux cages, qui lui permet de s’imposer sur le score de 2-4 . Plzen - Barcelone en direct

01/11/22 - 22:46 - Glasgow Rangers - Ajax : Nouveau but signé Francisco Fernandes Conceicao à Glasgow (1-3) ! L'Ajax Amsterdam prend de l'avance dans cette rencontre contre les Glasgow Rangers, grâce à un but inscrit par Francisco Fernandes Conceicao à la 89e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. 1 à 3 au Ibrox Stadium ! Glasgow Rangers - Ajax en direct

01/11/22 - 22:44 - Glasgow Rangers - Ajax : Penalty transformé par James Tavernier (1-2) ! James Tavernier a glissé le ballon dans les buts adverses et offre un point aux Glasgow Rangers. Le score passe à 1-2 dans ce Glasgow Rangers - Ajax ! Glasgow Rangers - Ajax en direct

01/11/22 - 22:43 - Glasgow Rangers - Ajax : Penalty pour les Glasgow Rangers ! Les Glasgow Rangers obtient un penalty à la suite d'une faute commise par Edson Álvarez, alors que nous jouons la 86e minute de jeu dans cette rencontre au Ibrox Stadium. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Ibrox Stadium. Glasgow Rangers - Ajax en direct

01/11/22 - 22:42 - Liverpool - Naples : Mohamed Salah ouvre le score pour le Liverpool FC (1-0) ! Le Liverpool FC ouvre le score à la 85e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Et c'est Mohamed Salah qui marque ce premier but ! Nous en sommes à 1 à 0 dans ce Liverpool - Naples au Anfield. Liverpool - Naples en direct

01/11/22 - 22:32 - Bayern - Inter : Deuxième but pour le Bayern Munich (2-0) ! Et le Bayern Munich double son avance au Allianz Arena ! Un deuxième but signé Eric Maxim Choupo Moting à la 72e minute dans cette 2e mi-temps. Nous voilà à 2 à 0 dans ce Bayern - Inter. Bayern - Inter en direct

01/11/22 - 22:32 - Sporting Portugal - Francfort : Randal Kolo Muani inscrit un nouveau but pour l'Eintracht Francfort (1-2) ! Randal Kolo Muani trouve l'ouverture et redonne l'avantage à son équipe à la 72e minute ! Ce Sporting Portugal - Francfort repart sur de nouvelles bases au Stade José Alvalade : 1 à 2 dans cette 2e mi-temps. Sporting Portugal - Francfort en direct

01/11/22 - 22:31 - Plzen - Barcelone : Encore un but au Doosan Arena pour le FC Barcelone (2-4) ! Le FC Barcelone s'échappe dans ce match contre le Viktoria Plzen, grâce à un but signé Pablo Torre Carral à la 75e minute de jeu dans cette 2e période. Nous voilà à 2 à 4 au Doosan Arena ! Plzen - Barcelone en direct