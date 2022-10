Ligue des Champions UEFA : l'OM peut encore y croire, classement et dernières infos

Après cinq journées dans cette phase de poules de la Ligue des champions, de nombreux clubs sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Chelsea, Manchester City et le Bayern Munich sont même déjà assurés de terminer à la première place de leurs groupes respectifs avant la dernière journée. Naples y est également presque, mais Liverpool, assuré d'être qualifié, a encore un infime espoir de terminer premier. Le Club Bruges, le FC Porto, l'Inter Milan, le PSG et Benfica, le Real Madrid et le Borussia Dortmund sont les autres clubs déjà qualifiés. Il reste donc encore quatre places pour les huitièmes de finale à se disputer la semaine prochaine.

08:00 - Les résultats de la soirée de mercredi en Ligue des champions

La 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions s'est terminée mercredi soir. Dans le groupe A, Naples a facilement battu les Rangers (3-0) tandis que Liverpool s'est imposé sur la pelouse de l'Ajax (0-3). Dans la poule B, Bruges a explosé devant Porto (0-4) alors que l'Atlético et Leverkusen ont fait match nul (2-2). Dans le groupe C, l'Inter a glané sa qualification devant la Viktoria Plzen (4-0) tandis que le Barça a sombré devant le Bayern (0-3). Dans le groupe D, l'OM a perdu à Francfort (2-1) et Tottenham et le Sporting n'ont pas réussi à se départager (1-1).