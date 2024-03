Tournoi des 6 Nations : la France affronte le pays de Galles, résultats et classement

XV de France: Fabien Galthié, le déni oui-oui

"On a toujours fonctionné comme ça et on va continuer": le match nul au goût de défaite du XV de France contre l'Italie (13-13) dimanche à Lille dans le Tournoi des six nations n'a pas écarté le sélectionneur Fabien Galthié de sa "vision".