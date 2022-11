Equipe de France : quelle composition face à l'Australie ?

L'équipe de France débute sa Coupe du monde 2022 face à l'Australie ce mardi 22 novembre 2022. Au Qatar, les Bleus devraient se présenter avec un 11 de départ sans surprise... mais sans Varane. Les dernières infos sur la composition.

Meilleur buteur L'essentiel L'équipe de France fait son entrée en lice dans la Coupe du monde ce mardi 22 novembre 2022 : les Bleus affrontent l'Australie à 20 heures.

Cette première rencontre des champions du monde en titre est particulièrement attendue, après une préparation marquée par le forfait de Karim Benzema.

Pour ce match, Didier Deschamps devrait adopter un schéma tactique classique, le 4-3-3, selon plusieurs médias.

Des incertitudes demeurent toutefois : quel sera le rôle d'Antoine Griezmann ? Au milieu de terrain, l'incertitude plane sur son positionnement en tant que relayeur ou milieu offensif.

Par ailleurs, Raphaël Varane devrait être sur le banc. Absent des terrains depuis un mois, le défenseur central est disponible mais le sélectionneur n'entend pas le faire débuter, remplacé par Ibrahima Konaté.

07:48 - Pourquoi Raphaël Varane ne débutera-t-il pas contre l'Australie ? C'est un nouveau coup dur dans le XI de départ de l'équipe de France. Face à l'Australie, les Bleus devront faire, au moins une partie du match, sans le taulier de leur défense, Raphaël Varane. Le joueur n'a pas été jugé apte à débuter cette première rencontre de la Coupe du monde pour les Tricolores, lui qui a contracté une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite le 23 octobre et n'a plus joué depuis. Lundi, en conférence de presse, Didier Deschamps avait pourtant affirmé que le joueur de Manchester United était bien "apte et disponible pour le match." 07:03 - La composition probable de l'équipe de France A l'issue du dernier entraînement organisé lundi soir, L'Equipe et RMC Sport ont dévoilé la composition de l'équipe de France qui devrait probablement débuter ce soir contre l'Australie. Selon les deux médias, Didier Deschamps a bien prévu un dispositif en 4-3-3, sans Raphaël Varane en défense, remplacé par Ibrahima Konaté. Le XI de départ envisagé : Lloris - Pavard, Konaté, Upamecano, L. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud. 06:30 - L'équipe de France débute sa Coupe du monde Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Linternaute. Ce mardi 22 novembre 2022, l'équipe de France de football dispute son premier match de la Coupe du monde face à l'Australie. Les joueurs de Didier Deschamps entreront en lice à 20 heures, à Doha. D'ici là, retrouvez tout au long de la journée, sur notre site, toutes les infos concernant les Bleus et les derniers échos au sujet de la composition d'équipe.

Face à l'Australie ce mardi soir, l'équipe de France devrait se présenter dans un 4-3-3. Le défenseur central Raphaël Varane ne devrait pas débuter la rencontre, tandis qu'une question demeure sur le positionnement d'Antoine Griezmann au milieu de terrain. Voici la composition pressentie pour cette rencontre : Lloris - Pavard, Konaté, Upamecano, L. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.

Les numéros de chaque joueur de l'équipe de France ont été dévoilés ce 15 novembre, à une semaine tout juste de leur entrée dans la compétition, le 22 novembre face à l'Australie. Capitaine et gardien de l'équipe, Hugo Lloris portera le numéro 1. On remarquera que le 9 a été laissé à Olivier Giroud quand Karim Benzema a hérité du 19. Antoine Griezmann portera le 7 et le 10 a été offert à Kylian Mbappé.

La photo de l'équipe de France pour le Mondial 2022

La photo officielle de l'équipe de France a pour sa part été dévoilée le 15 novembre. Prise à Clairefontaine la veille de leur départ pour le Qatar, elle a été - chose inédite - réalisée en intérieur à cause de la météo.

Comme de tradition avant chaque grande compétition, le maillot de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du monde a pour sa part été officiellement dévoilé le 15 septembre par l'équipementier Nike. Les tenues ne présentent pas de grosses surprises et correspondent aux "fuites" évoquées depuis plusieurs jours.

Le maillot domicile est sobre avec un bleu nuit et un logo en doré alors que le blanc casse un peu plus les codes. "La collection française est une fusion du patrimoine et de l'avenir du pays, écrit l'équipementier dans son communiqué. Le motif de la feuille de chêne et de la branche d'olivier du kit domicile représente la force, la solidarité et la paix. Les éléments classiques du design français comprennent un insert tricolore sur le short, une chaussette et une manchette en jacquard ainsi que des détails dorés".

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a donc placé l'équipe de France dans la poule D. La liste des équipes de ce quatrième groupe pour ce Mondial est donc la suivante :

France

Australie

Danemark

Tunisie

Les dates de la Coupe du monde 2022 de football sont connues depuis déjà quelques temps. C'est du 21 novembre au 18 décembre prochain que la planète football a rendez-vous au Qatar. La date du premier match de l'équipe de France dans la compétition, face à l'Australie, barragiste intercontinental, a été fixée au mardi 22 novembre 2022, à 20h. La France, championne du monde en titre, débutera face à la même équipe qu'il y a quatre ans. Et on espère que les Bleus auront autant de mal à venir à bout des Australiens qu'en juin 2018 (2-1 à l'issue d'un match brouillon), si à la clé la réussite est la même jusqu'à la fin de la compétition. Suivront le Danemark le 26 novembre, un autre vieil ami, puis la Tunisie le 30 novembre :

22 novembre (20 heures) : France - Australie

France - Australie 26 novembre (17 heures) : France - Danemark, à Doha, stade 974.

France - Danemark, à Doha, stade 974. 30 novembre (16 heures) : Tunisie - France, à Al-Rayyan, stade de la Cité de l'éducation.

Les Bleus démarraient au mois de mars la préparation pour la Coupe du monde 2022 : une victoire poussive face à la Côte d'Ivoire et un festival offensif face à l'Afrique du Sud avant de sombrer en Ligue des nations. Voici tous les résultats de l'équipe de France cette année :

25 mars 2022 : France - Côte d'Ivoire : 2-1

29 mars 2022 : France - Afrique du Sud : 5-0

3 juin 2022 : France - Danemark : 1-2

6 juin 2022 : Croatie - France : 1-1

10 juin 2022 : Autriche - France : 1-1

13 juin 2022 : France - Croatie : 0-1

