DIRECT. Ligue 1 2022-2023 : le programme de la 20e journée et le classement

16:00 - Le programme de la 20e journée

La 20e journée du championnat de France de Ligue 1 débute dès ce soir avec une belle affiche entre Lorient, 7e de Ligue 1 et très bonne surprise de la saison, face à Rennes, récent vainqueur du PSG et 5e du classement à seulement 5 points de Marseille. En cas de victoire, les hommes de Bruno Genesio pourraient mettre la pression sur l'Olympique de Marseille qui affronte Monaco samedi à 21h dans le choc de la journée. En déplacement face à Troyes, Lens, 2e du classement, pourrait prendre le large et revenir à une petite longueur du PSG qui joue face à Reims dimanche soir au Parc des Princes.

De son côté, l'OL, en manque de confiance, se déplacera en Corse du côté de l'AC Ajaccio alors que Strasbourg recevra Toulouse, Auxerre jouera face à Montpellier dans un match de la peur, Nantes se déplacera à Clermont, Brest jouera à domicile face à Angers et pour terminer, Lille jouera sur la pelouse de Nice dans le but de se rapprocher des places européennes.