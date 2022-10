DIRECT. Ligue 1 : l'OL n'y arrive pas, résultats et classement

Ligue 1. L'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à battre Toulouse (1-1) vendredi soir lors de la 10e journée de Ligue 1. L'OM et le PSG jouent ce samedi, respectivement contre Ajaccio et à Reims. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue 1 en direct.

Après une semaine européenne plus ou moins réussie pour les clubs français, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end, avec la 10e journée au programme et un OL - TFC très attendu avant les chocs OM - Ajaccio, Reims - Paris Saint-Germain ou encore Lille - Lens ce dimanche soir dans le derby du Nord.

En direct

12:45 - OL-Bosz: "Ce n'est pas un bon résultat" Plus que jamais sous pression après le match nul face à Toulouse (1-1) vendredi lors de la 10e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'OL Peter Bosz n'était évidemment pas satisfait de la prestation de son équipe et du résultat: "On est très déçus de ne pas gagner. On marque vite, on pense qu'on va jouer, mais non. La première période n'est pas du tout de notre niveau. En deuxième, c'est mieux, mais on prend un but con, a-t-il avoué après le coup de sifflet final au micro de Prime Video. Aujourd'hui, c'était le résultat le plus important et ce n'est pas un bon résultat."

12:00 - L'OL devrait reculer au classement Avec ce match nul face au TFC (1-1) en ouverture de la 10e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais reste septième de Ligue 1 avant les autres résultats du week-end. Mais le club rhodanien pourrait se faire dépasser dimanche par Lille, Clermont et Montpellier et ainsi reculer au pire jusqu'à la 10e place de la Ligue 1. Depuis la 7e journée de L1, l'OL n'a pris qu'un point, le pire total de l'élite sur cette période.

11:15 - L'OL incapable de battre le TFC L'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à battre Toulouse, promu cette saison en Ligue 1, vendredi soir à domicile (1-1) en ouverture de la 10e journée de L1. Pourtant, les Lyonnais ont bien débuté la rencontre en marquant dès la deuxième minute grâce à Tetê mais, incapables de prendre le large au tableau d'affichage, ils ont fini par se faire rejoindre en deuxième période sur un but de Ratao (67e). C'est le cinquième match de suite sans victoire pour l'OL, après quatre défaites consécutives.

10:30 - Le programme de ce samedi en Ligue 1 Après le match nul entre l'OL et le TFC vendredi soir (1-1), en ouverture de 10e journée de Ligue 1, deux matchs sont au programme ce samedi. L'Olympique de Marseille accueille l'AC Ajaccio à 17 heures au Vélodrome tandis que le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Reims dans la soirée (21 heures).

07/10/22 - 22:51 - Lyon - Toulouse : Lyon et Toulouse se quittent sur un nul (1-1) Le Toulouse FC a résisté tant bien que mal : au terme de ce match, la possession de balle ressort en faveur de l'Olympique Lyonnais (56% contre 44% pour Toulouse FC), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 8 tirs cadrés contre 3 pour Toulouse FC, mais nous en restons à 1-1. Lyon - Toulouse en direct

07/10/22 - 22:23 - Lyon - Toulouse : Egalisation du Toulouse FC (1-1) ! Rafael Ratao trouve l'ouverture et remet son équipe sur les rails à la 67e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Pour les Lyonnais, tout est à recommencer. Le score est de 1 à 1 au Groupama Stadium ! Lyon - Toulouse en direct

07/10/22 - 22:01 - Lyon - Toulouse : Début de la 2e période C’est reparti entre l'Olympique Lyonnais et le Toulouse FC, à Lyon, où Ruddy Buquet signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0. Lyon - Toulouse en direct

07/10/22 - 21:45 - Lyon - Toulouse : Les joueurs passent au vestiaire au Groupama Stadium Les statistiques témoignent de la domination de l'Olympique Lyonnais : à la mi-temps, la possession de balle est légèrement en faveur de l'Olympique Lyonnais (57% contre 43% pour le Toulouse FC), qui s’est également procuré le plus de situations sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour le Toulouse FC et qui mène donc assez logiquement dans cette confrontation (1-0). Lyon - Toulouse en direct

07/10/22 - 21:02 - Lyon - Toulouse : Tete offre son premier but à l'Olympique Lyonnais (1-0) ! Tete inscrit le premier but pour l'Olympique Lyonnais à la 2e minute dans cette 1e période. Ce Lyon - Toulouse est désormais sur les rails : nous en sommes à 1 à 0 au Groupama Stadium ! Lyon - Toulouse en direct

07/10/22 - 21:00 - Lyon - Toulouse : Début du match au Groupama Stadium ! Le match débute à Lyon, où Ruddy Buquet vient de donner le coup d’envoi de Lyon - Toulouse. Lyon - Toulouse en direct

07/10/22 - 20:40 - Le match entre Lyon et Toulouse va débuter Le premier match de la 10e journée de Ligue 1 qui oppose l'Olympique Lyonnais à Toulouse va débuter dans quelques minutes maintenant. M. Buquet sifflera le coup d'envoi de la rencontre à 21 heures sur la pelouse du Groupama Stadium à Décines.

07/10/22 - 20:00 - Lyon inefficace devant le but Si l'OL reste sur quatre défaites consécutives en Ligue 1, c'est aussi parce que les Lyonnais ont du mal à être efficaces devant le but adverse. Lyon n'a pas marqué lors des deux derniers matchs contre le PSG (0-1) et à Lens (1-0) et n'a pas connu pire série depuis l'ère Claude Puel, en 2009 (trois matchs). L'OL reste sur seulement deux buts marqués lors de ses quatre dernières rencontres.

07/10/22 - 19:15 - OL-Aouar: "Je voulais partir" Avant le match entre Lyon et Toulouse ce vendredi soir en ouverture de la 10e journée de Ligue 1, Houssem Aouar s'est longuement confié au journal L'Équipe ce vendredi et a évoqué son départ avorté de l'OL l'été dernier. Le milieu de terrain lyonnais voulait partir et aurait pu (Benfica, Nottingham Forest et le Betis), mais l'OL n'a jamais réussi à se mettre d'accord avec ces clubs, selon lui: "Ce sont des clubs de standings différents, avec différents projets, et je n'ai pas fait obstacle. Malheureusement, l'OL n'a pas pu se mettre d'accord, avec aucun des clubs intéressés. Ça, il faut le respecter, il n'y a pas de problème. Mais moi je n'ai pas fermé de porte. Le club voulait me vendre, moi je voulais partir, donc on a travaillé ensemble, mais l'OL n'a pas trouvé d'accord, ce que je peux comprendre."

07/10/22 - 18:30 - Les compositions probables de Lyon et Toulouse Pour cette rencontre décisive entre Lyon et le TFC ce vendredi soir en ouverture de la 10e journée de Ligue 1 (au moins pour l'OL), Peter Bosz devrait une nouvelle fois aligner son équipe en 4-4-2 avec Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé. Lepenant devrait être associé à Tolisso au milieu, au détriment de Caqueret. Le onze de départ probable de Lyon: Lopes - Gusto, T. Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tetê, Tolisso, Lepenant, Toko Ekambi - Lacazette, M. Dembélé. Du côté du TFC, le défenseur Desler est suspendu pour ce déplacement au Groupama Stadium et c'est la seule absence de marque côté toulousain, en dehors de Rhys Healey, blessé de longue durée. Le onze de départ probable du TFC: Dupé - Keben, Rouault, Nicolaisen, I. Sylla - Dejaegere, Spierings, Van den Boomen - Aboukhal, Dallinga, Chaïbi.

07/10/22 - 17:45 - OL-Bosz: "Logique d'être menacé" L'entraîneur de l'OL Peter Bosz le sait parfaitement, il est sous pression après ces quatre défaites consécutives en Ligue 1. Le coach néerlandais en est pleinement conscient et trouve cela normal, comme il l'a expliqué en conférence de presse mercredi: "Bien sûr, quand tu perds quatre fois c'est logique d'être menacé, a-t-il avoué honnêtement. C'est clair, aucun problème là-dessus. Je suis là depuis plus d'un an. On a vu des matchs où on a bien joué. Les joueurs connaissent ce qu'on doit faire sur le terrain. La communication fait partie de mon job. Si on change tout, ça veut dire qu'il n'y a eu que des erreurs avant."

07/10/22 - 17:00 - OL: Lopes soutient Bosz Le gardien de l'Olympique Lyonnais Anthony Lopes est bien conscient que "la seule solution" pour remédier à la mauvaise passe de l'OL en Ligue 1 est de gagner face à Toulouse ce vendredi soir en ouverture de la 10e journée de L1 (21 heures). Et le portier lyonnais a tenu à apporter son soutien en conférence de presse à son coach, plus que jamais menacé: "J'ai une très bonne relation avec lui (...) Quand il y a une équipe en difficulté, c'est toujours le coach que l'on pointe du doigt. Dans notre esprit et le mien, on ne lâchera personne. (...) J'ai des valeurs, du respect. On ira au bout des choses. Mais pour aller au bout, il faudra mettre plus de choses que lors des quatre derniers matches."

07/10/22 - 16:15 - OL-Bosz: "Il faut gagner contre Toulouse" Après les quatre défaites de l'OL consécutives en Ligue 1, Peter Bosz a avoué mercredi qu'il vivait une période compliquée mais qu'il n'avait aucune intention d'abandonner, avant d'affronter le TFC vendredi en ouverture de la 10e journée de L1: "Je ne suis pas habitué à perdre quatre fois de suite. Si ça arrive dans un grand club en plus, c'est encore pire. C'est dur dans la tête. Quand tu gagnes, ton job est facile. Tout le monde est heureux, même ceux qui sont sur le banc. Mais quand tu ne gagnes pas, c'est différent et ça fait partie de mon boulot aussi. On n'a pas perdu un mais quatre matches. Là, il faut faire quelque chose et c'est peut-être très simple, il faut gagner contre Toulouse. Il faut s'entraîner bien et dur. Il ne faut plus parler, mais montrer sur le terrain, aux entraînements."

07/10/22 - 15:30 - Quatre défaites d'affilée pour l'OL L'Olympique Lyonnais est englué dans une crise sportive en Ligue 1 avant de recevoir le TFC ce vendredi en ouverture de la 10e journée de L1. L'OL reste sur quatre défaites de suite contre Lorient, Monaco, le PSG et Lens et se retrouve dans l'obligation de l'emporter face au club toulousain ce soir au Groupama Stadium pour ne pas perdre le contact avec les places européennes, si tôt dans la saison.

07/10/22 - 14:45 - Messi forfait pour Reims-PSG Sorti en fin de rencontre lors de Benfica-PSG mercredi soir en Ligue des champions (1-1), Lionel Messi a bien demandé à sortir après avoir reçu une petite douleur à un mollet. Le meneur de jeu argentin souffre d'une petite contracture, sans gravité, mais est forfait pour le déplacement de Paris en Ligue 1 à Reims samedi soir (21 heures). Souffrant d'un début d'angine, Kylian Mbappé devrait être présent. En revanche, le latéral Nuno Mendes sera absent entre trois et quatre semaines, après avoir été touché aux ischios mercredi au Portugal. Il sera donc absent à Reims, comme Presnel Kimpembe et Renato Sanches.