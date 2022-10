Ligue 1. Après avoir remporté le Classique face à l'OM dimanche dernier, le Paris Saint-Germain se rend à Ajaccio vendredi soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Le classement et les dernières infos sur la Ligue 1 en direct.

L'essentiel

La 12e journée de Ligue 1 débute ce vendredi 21 octobre 2022 avec le déplacement du leader du classement, le Paris Saint-Germain, à Ajaccio. Parmi les chocs de cette journée, l'OL se rend notamment à Montpellier et Monaco à Lille. Mais l'affiche de cette journée de L1 reste le match entre l'OM et le RC Lens, prévu samedi 22 octobre 2022. Retrouvez tous les résultats et les dernières infos.