DIRECT. Ligue 1 2022-2023 : victoire obligatoire pour l'OL, résultats et classement

Sorti en fin de rencontre lors de Benfica-PSG mercredi soir en Ligue des champions (1-1), Lionel Messi a bien demandé à sortir après avoir reçu une petite douleur à un mollet. Le meneur de jeu argentin souffre d'une petite contracture, sans gravité, mais est forfait pour le déplacement de Paris en Ligue 1 à Reims samedi soir (21 heures). Souffrant d'un début d'angine, Kylian Mbappé devrait être présent. En revanche, le latéral Nuno Mendes sera absent entre trois et quatre semaines, après avoir été touché aux ischios mercredi au Portugal. Il sera donc absent à Reims, comme Presnel Kimpembe et Renato Sanches.

14:00 - Le programme de la 10e journée de L1

La 10e journée de Ligue 1 débute ce vendredi soir avec le match entre l'Olympique Lyonnais et le TFC (21 heures). Samedi, l'Olympique de Marseille recevra Ajaccio (17 heures) tandis que le PSG se rendra à Reims (21h). Dimanche, Montpellier accueillera l'AS Monaco (13h) avant que les quatre matchs du multiplex de 15 heures: Nice-Troyes, Brest-Lorient, Angers-Strasbourg et Clermont-Auxerre. Ensuite, place à deux derbies, avec les matchs entre Rennes et Nantes (17h05) puis entre Lille et Lens (20h45).