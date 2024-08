Ligue 1 : déjà un cavalier seul du PSG, le classement

Retrouvez le classement complet après la deuxième journée de la Ligue 1.

Oui, le PSG n'est pas le seul leader de ce championnat avec 6 points, mais après deux journées, l'écart entre les autres équipes semble déjà important. 5-1 lors de la première journée, 6-0 sur la deuxième face à Montpellier, Paris a marqué par son emprunte ce début de championnat. Derrière, Lille et Monaco tiennent le rythme. Si c'est plus poussif pour Lille, Monaco assume son statut après avoir dominé Lyon du côté du Groupama Stadium qui réalise exactement le même début de saison que l'année dernière avec deux défaites en deux journées. Lors de la conclusion de cette 2e journée, Marseille s'est déjà pris les pieds dans le tapis en concédant un match nul 2-2 face à Reims alors que l'OM avait copieusement dominé la première période. C'est finalement Mason Greenwood qui arrache l'égalisation dans un match marqué par les nombreuses occasions manquées de Wahi.

Pour cette saison 2024-2025, Dazn a récupéré les droits. La formule d'abonnement regroupe 8 matches de L1 par journée (beIN Sports, diffuseur du match restant, aura le premier ou le second choix, en alternance une semaine sur deux) et le reste de l'offre de la plateforme (Betclic Élite, MMA, boxe, Ligues féminines de football...) coûte 29,99 euros par mois avec un engagement d'un an. Sans engagement, et avec un préavis d'un mois pour une annulation, le tarif de ce " DAZN Unlimited " grimpe à 39,99 euros mensuels.