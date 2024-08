Ligue 1 : l'OM, Rennes et le PSG cartonnent, le classement de la 1ere journée

Marseille a pris la tête de la Ligue 1 après la première journée du championnat de France juste devant le PSG.

L'OM a frappé fort samedi 17 août lors de la première journée de Ligue 1 2024-2025. Au lendemain du large succès du PSG au Havre (4-1), Marseille a écrasé Brest à l'extérieur (5-1), avec l'arrêt d'un penalty par son nouveau gardien Geronimo Rulli, le doublé de son nouvel attaquant Mason Greenwood et un but sur penalty de son autre recrue offensive Elye Wahi. Le score final apporte à la fois du crédit au nouvel entraîneur Roberto De Zerbi et beaucoup d'inquiétudes côté brestois à quelques semaines de leurs débuts en Ligue des champions.

L'OM en tête provisoire de la Ligue 1 est suivi par le PSG. Pour son premier match sans Mbappé, le champion de France s'est imposé face au Havre, 4-1. Monaco a aussi réussi ses débuts en disposant du promu stéphanois 1-0 sur un but de Minamino. La suite de la journée de Ligue 1 a été marquée par la longue interruption du match Reims-Lille suite au terrible choc subi sur le terrain par le Dogue Angel Gomes. Evacué après de longues minutes d'inquiétude, le milieu lillois était conscient et les dernières nouvelles étaient plutôt rassurantes. Le match a repris après 34 minutes d'interruption. Réduit à 10, Reims s'est incliné 1-0.

Ce dimanche, Auxerre, pour son retour en Ligue 1, s'est imposé face à Nice 2-1 alors que le dernier match de la 1ere journée a vu Rennes s'imposé largement sur ses terres face à Lyon

