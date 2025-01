Ligue 1 : l'OM veut revenir sur le PSG, programme, classement et résultats

Retrouvez les résultats et le classement complet du championnat de France de Ligue 1.

Dernières mises à jour

10:30 - Deux matchs au programme vendredi Deux matchs sont au programme ce vendredi et quels matchs puisque ce sont les 3es et 4es de la Ligue 1 qui jouent. Monaco, après sa double défaite face au PSG, doit réagir sur la pelouse d'un Nantes qui a besoin de point alors que Lille joue sur le terrain d'Auxerre et peut réaliser le bon coup de cette journée en cas de faux pas de l'OM face à Rennes.

Pour cette saison 2024-2025, Dazn a récupéré les droits. La formule d'abonnement regroupe 8 matches de L1 par journée (beIN Sports, diffuseur du match restant, aura le premier ou le second choix, en alternance une semaine sur deux) et le reste de l'offre de la plateforme (Betclic Élite, MMA, boxe, Ligues féminines de football...) coûte 29,99 euros par mois avec un engagement d'un an. Sans engagement, et avec un préavis d'un mois pour une annulation, le tarif de ce " DAZN Unlimited " grimpe à 39,99 euros mensuels.