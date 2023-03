Ligue 1 : le programme de la 28e journée et le classement - EN DIRECT

Début de la 28e journée de Ligue 1 ce vendredi 17 mars avec l'affiche entre Lyon et Nantes.

L'essentiel

La 28e journée du championnat de France de Ligue 1 se déroule ce week-end avec des affiches décisives pour la course à l'Europe, mais également pour le maintien. Suivez avec nous en direct et en intégralité tous les matchs et l'évolution du classement.