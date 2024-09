Ligue 1 : le programme, les résultats et le classement de la 4e journée

La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end, avec une 4e journée qui s'annonce déjà critique pour plusieurs équipes. Programme, résultats, classement...

Sommaire Programme des matchs

Résultats des matchs

Classement de la Ligue 1

Dernières actus

Diffusion TV Après une courte trêve internationale marquée par les rencontres de la Ligue des Nations, la Ligue 1 reprend ses droits avec une 4e journée déjà riche en enjeux. Alors que le PSG est seul en tête du classement après trois victoires en trois matchs, plusieurs clubs de renom tenteront de venir recoller au classement. Le premier gros choc de cette journée a été programmé ce samedi 14 septembre, au Vélodrome, entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice, après le match d'ouverture ce vendredi entre Saint-Etienne et Lille. En Ligue 1, les Marseillais sont à ce stade invaincus et se placent en embuscade derrière le PSG, avec 7 points en trois rencontres. Leur nouvel attaquant vedette, l'Anglais Mason Greenwood, est actuellement le meilleur buteur du championnat avec cinq réalisations. Pour espérer s'installer provisoirement à la première place, les Phocéens devront impérativement s'imposer, tout en comptant sur un faux pas du PSG face à Brest. En face, Nice, actuellement 8e avec 4 points, tentera de jouer les trouble-fêtes dans un derby qui s'annonce sous haute tension. PSG : maintenir l'avance au classement avant l'Europe De son côté, le Paris Saint-Germain aborde ce week-end avec la ferme intention de conserver son statut de leader. Après trois victoires consécutives, les Parisiens se préparent à affronter Brest, dauphin la saison dernière et en confiance après avoir infligé une lourde défaite (4-0) à l'AS Saint-Étienne lors de la 3e journée. Ce match revêt une importance particulière pour les hommes de Luis Enrique, avant d'entamer leur campagne en Ligue des Champions, avec un premier match contre Girona dans quelques jours. Privé de Kylian Mbappé, le PSG devra une nouvelle fois compter sur les performances d'Ousmane Dembélé et de Vitinha pour venir à bout des Bretons. Le coup d'envoi de ce match aura lieu également ce samedi 14 septembre à 21h. Lens – Lyon : un duel sous pression Le dernier match de cette 4e journée opposera dimanche soir le RC Lens à l'Olympique Lyonnais. Les deux clubs sont en pleine course pour les places européennes et espèrent bien accrocher le podium. Les Lensois, qui réalisent un excellent début de saison, auront à cœur de confirmer leur statut d'outsiders, tandis que Lyon, emmené par Alexandre Lacazette mais à la peine, cherchera à engranger des points précieux après un début de championnat mitigé. Les autres matchs de Ligue 1 à surveiller En plus des trois affiches majeures de cette 4e journée, plusieurs autres rencontres méritent également l'attention. Vendredi 13 septembre, le LOSC Lille se déplacera sur la pelouse de l'AS Saint-Étienne. Après une défaite cinglante contre Brest, les Verts tenteront de rebondir face à une équipe lilloise qui a, elle aussi, besoin de points pour rester dans la première moitié du tableau. Samedi 14 septembre, l'AS Monaco, toujours invaincue cette saison, se déplacera à Auxerre dans un match qui pourrait permettre aux Monégasques de se rapprocher du podium. Une victoire contre l'AJA serait un signal fort envoyé aux concurrents directs. Comme le PSG et l'OM, Monaco devra gérer ses effectifs avec prudence en vue des rendez-vous à venir sur la scène continentale. Dimanche, plusieurs autres matchs se joueront simultanément à 17h. Parmi eux, la confrontation entre le FC Nantes et le Stade de Reims promet un duel équilibré entre deux équipes ambitieuses. À la même heure, Strasbourg recevra Angers, tandis que Toulouse sera opposé au Havre. Enfin, Rennes, qui alterne succès prometteurs et faux pas, accueillera Montpellier pour tenter de se relancer. Programme des matchs Découvrez le programme de la prochaine journée de Ligue 1 avec la liste de tous les prochains matchs. Résultats des matchs Voici les résultats des dernières rencontres du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour après le coup de sifflet final de chaque match.

Dernières mises à jour

Abonnez-vous à DAZN pour suivre la Ligue 1 à moins de 20 euros Profitez du Pack Unlimited à 19,99 euros au lieu de 39,99 euros par mois, soit 120 euros économisés (durée de l'offre limitée) ! Voir l'offre Profiter de l'abonnement réduit ici 16:50 - Saint-Etienne - Lille, premier choc de la 4e journée Saint-Etienne accueille Lille ce vendredi dans ce qui sera le premier grand choc de la 4e journée de Ligue 1 McDonald's. Après une montée en Ligue 1 validée lors des barrages, les Verts connaissent un début de saison difficile, avec trois défaites consécutives. Sans aucun point en championnat, l’AS Saint-Etienne se trouve à la dernière place du classement. Les Stéphanois ont enchaîné les contre-performances : une défaite étroite à Monaco (1-0), une nouvelle chute à domicile face au Havre (0-2) et une lourde correction infligée par Brest (4-0) avant la trêve internationale. De leur côté, les Lillois sont en bien meilleure forme. Le LOSC, actuel sixième du championnat, a débuté la saison de manière solide avec deux victoires contre Reims (0-2) et Angers (2-0). Leur seule défaite en championnat est survenue face à un PSG supérieur (1-3) lors de la troisième journée. En parallèle, les Dogues ont su tirer leur épingle du jeu en qualification pour l'UEFA Champions League, en éliminant coup sur coup Fenerbahçe et le Slavia Prague.

Classement de la Ligue 1

Qui pour prendre la succession du Paris Saint Germain ? Découvrez le classement complet du championnat de France de Ligue 1 à la fin de chaque rencontre.

Pour cette saison 2024-2025, Dazn a récupéré les droits. La formule d'abonnement regroupe 8 matches de L1 par journée (beIN Sports, diffuseur du match restant, aura le premier ou le second choix, en alternance une semaine sur deux) et le reste de l'offre de la plateforme (Betclic Élite, MMA, boxe, Ligues féminines de football...) coûte 29,99 euros par mois avec un engagement d'un an. Sans engagement, et avec un préavis d'un mois pour une annulation, le tarif de ce " DAZN Unlimited " grimpe à 39,99 euros mensuels.