Ligue 1 : le PSG assure et reste leader, résultats et infos

Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s'est facilement imposé vendredi à Ajaccio (0-3) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 et s'assure ainsi de garder la tête de la L1 ce week-end. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue 1 en direct.

La 12e journée de Ligue 1 a débuté vendredi 21 octobre 2022 avec la victoire du Paris Saint-Germain à Ajaccio (0-3). Parmi les chocs de cette journée, l'OL se rend notamment à Montpellier et Monaco à Lille. Mais l'affiche de cette journée de L1 reste le match entre l'OM et le RC Lens, prévu samedi 22 octobre 2022. Retrouvez tous les résultats et les dernières infos.

En direct

Recevoir nos alertes live !

12:00 - Le duo Mbappé-Messi en grande forme En l'absence de Neymar, suspendu vendredi à Ajaccio en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a pu compter sur ses deux autres stars devant, Kylian Mbappé et Lionel Messi, pour s'imposer en Corse (0-3). L'international français a inscrit un doublé et a été passeur décisif sur le but de Lionel Messi, qui avait lui-même signé deux passes décisives sur les deux réalisations de Mbappé...

11:15 - Le PSG facile à Ajaccio (0-3) Même privé de plusieurs joueurs, dont Neymar et Sergio Ramos (suspendus), le Paris Saint-Germain n'a eu aucun mal à s'imposer à Ajaccio ce vendredi en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Le club parisien s'est imposé sur le score de 3 buts à 0, grâce à deux buts de Mbappé (24e et 82e) et une réalisation de Messi (78e). Un succès qui permet au PSG d'être assuré de garder la première place de la Ligue 1, avec six points d'avance actuellement sur Lorient, sept sur Lens et huit sur l'OM.

Offre partenaire : Pariez en ligne sur ce match ! Pariez sur Winamax et recevez gratuitement jusqu'à 200 euros en cadeaux pour l'ouverture d'un compte. C'est parti !

10:30 - Le programme de ce samedi en Ligue 1 Après le succès du Paris Saint-Germain à Ajaccio vendredi soir (0-3), la 12e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec deux rencontres au programme. À 17 heures, Montpellier accueille l'Olympique Lyonnais, pour le deuxième match de Laurent Blanc sur le banc de l'OL. À 21 heures, place au choc très attendu entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens.

21/10/22 - 22:52 - AC Ajaccio - PSG : Carton du Paris Saint-Germain à Ajaccio (0-3) Tous les voyants terminent dans le vert pour le Paris Saint-Germain. Au terme de ce match, la possession de balle s’affiche largement à son avantage (67% contre 33% pour AC Ajaccio), les Parisiens se sont aussi créés le plus d'occasions sérieuses, avec 6 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour AC Ajaccio, et l’emportent donc logiquement (0-3) dans cette rencontre. AC Ajaccio - PSG en direct

21/10/22 - 22:40 - AC Ajaccio - PSG : Kylian Mbappe inscrit un nouveau but pour le Paris Saint-Germain (0-3) ! Et de 3 pour le Paris Saint-Germain ! Kylian Mbappe trompe la défense adverse à la 82e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Ça commence à sentir le roussi pour l'AC Ajaccio. Le score est de 0-3 au Stade Francois Coty. AC Ajaccio - PSG en direct

21/10/22 - 22:37 - AC Ajaccio - PSG : Lionel Messi double la mise pour le Paris Saint-Germain (0-2) ! Et le Paris Saint-Germain double la mise au Stade Francois Coty ! Un deuxième but inscrit par Lionel Messi à la 79e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Nous voilà à 0 à 2 dans ce AC Ajaccio - PSG. AC Ajaccio - PSG en direct

21/10/22 - 22:04 - AC Ajaccio - PSG : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Ajaccio. Le score est de 0-1. AC Ajaccio - PSG en direct

21/10/22 - 21:47 - AC Ajaccio - PSG : Les joueurs rentrent au vestiaire au Stade Francois Coty Les statistiques témoignent de la très nette domination du Paris Saint-Germain : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est indiscutablement en faveur du Paris Saint-Germain (66% contre 34% pour l'AC Ajaccio), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour l'AC Ajaccio, et qui mène donc logiquement dans cette partie (0-1). AC Ajaccio - PSG en direct

21/10/22 - 21:26 - AC Ajaccio - PSG : Il y a bien but selon la VAR ! Après avoir fait appel à la VAR, Johan Hamel rend sa décision définitive : et il offre un but en faveur du Paris Saint-Germain ! ! AC Ajaccio - PSG en direct

21/10/22 - 21:26 - AC Ajaccio - PSG : Johan Hamel fait appel à la VAR pour le but ! Se dirige-t-on vers un but ou non ? Johan Hamel a un doute sur le dernier fait de jeu et va vérifier auprès des assistants vidéo. AC Ajaccio - PSG en direct

21/10/22 - 21:24 - AC Ajaccio - PSG : Kylian Mbappe ouvre le score pour le Paris Saint-Germain (0-1) ! Kylian Mbappe ouvre le score pour le Paris Saint-Germain à la 24e minute dans cette 1e mi-temps. Ce AC Ajaccio - PSG est désormais lancé : nous voilà à 0 à 1 au Stade Francois Coty ! AC Ajaccio - PSG en direct

21/10/22 - 21:00 - AC Ajaccio - PSG : Coup d'envoi du match AC Ajaccio - PSG ! C’est parti à Ajaccio, où Johan Hamel donne le coup d’envoi de AC Ajaccio - PSG. AC Ajaccio - PSG en direct

21/10/22 - 20:30 - Le match entre Ajaccio et le PSG va débuter Le premier match de la 12e journée de Ligue 1 entre l'AC Ajaccio et le Paris Saint-Germain va débuter dans quelques minutes. M. Hamel sifflera le coup d'envoi de la rencontre sur la pelouse du stade François-Coty à 21 heures.

21/10/22 - 20:00 - Christophe Pelissier va être nommé à Auxerre Après avoir démis de ses fonctions Jean-Marc Furlan, l'AJ Auxerre, 16e de Ligue 1, aurait trouvé un accord avec Christophe Pelissier pour qu'il prenne place sur le banc icaunais, selon le journal L'Equipe. L'ancien entraîneur de Lorient ne devrait pas signer officiellement, en raison des négociations pour le départ de Jean-Marc Furlan, avant la semaine prochaine et ne sera donc pas présent avec l'AJA à Reims dimanche (15h00). Michel Padovani devrait encore assurer l'intérim ce week-end.

21/10/22 - 19:15 - Christophe Galtier face à son fils Jordan L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, va vivre un moment particulier ce vendredi à Ajaccio lors de la 12e journée de Ligue 1, puisque son fils Jordan Galtier, âgé de 33 ans, sera présent sur le banc de l'ACA, puisqu'il est l'entraîneur-adjoint d'Olivier Pantaloni depuis l'été 2021 et spécialiste des montages vidéos cette saison. "Caa sera un moment particulier pour un père de voir un de ses garçons sur le banc de Ligue 1. Il faudra faire abstraction, a expliqué Christophe Galtier jeudi en conférence de presse. Il est plongé dans l’analyse de notre équipe. (...) Est-ce qu’il sera entraîneur principal un jour ? Je ne sais pas, mais il apporte une vraie valeur ajoutée. Il est jeune et j’ai déjà beaucoup entrainé donc je ne sais pas s’il fera un jour partie de mon staff."

21/10/22 - 18:30 - Le PSG à l'aise en déplacement Le Paris Saint-Germain reste une belle série hors de ses bases en Ligue 1. Le club parisien est invaincu depuis dix rencontres en championnat à l'extérieur (à cheval sur deux saisons) avec huit succès et deux matchs nuls, après avoir perdu les trois précédents en février/mars 2022. Le PSG reste même sur quatre matchs sans encaisser de but loin du Parc des Princes, sa meilleure série en Ligue 1 depuis la saison 2015-2016 (cinq matchs).

21/10/22 - 17:45 - ACA-Pantaloni: "Le PSG n'est pas un extraterrestre" L'entraîneur de l'AC Ajaccio Olivier Pantaloni, qui reçoit le PSG vendredi soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 (21 heures), n'a pas peur du club parisien, toujours invaincu cette saison en championnat. "Ce n'est pas un extraterrestre. C'est une grosse équipe mais on les a préparé de la même manière que les autres matchs. Sans plus de pression, sans voir autre chose par rapport à d'habitude. C'est bénéfique pour nous de pouvoir évoluer face à un tel club, a-t-il reconnu jeudi en conférence de presse. Jamais au niveau du staff, des joueurs, des dirigeants, on aurait pu imaginer qu'on pourrait avoir des joueurs de ce calibre évoluer à François-Coty. Il faut apprécier et préparer le match le plus sérieusement possible, comme d'habitude, mais sans aucune pression."

21/10/22 - 17:00 - Ajaccio sur une pente ascendante Après un début de saison compliqué en tant que promu en Ligue 1 et sept matchs sans victoire, l'AC Ajaccio va mieux depuis quelques semaines, depuis son premier succès obtenu à Brest (0-1), le 18 septembre dernier. L'ACA reste sur deux victoires (dont un succès à Marseille), un match nul et une défaite lors des quatre dernières rencontres. Avant d'affronter des concurrents directs dans la course au maintien lors des trois derniers matchs avant la Coupe du monde, Ajaccio va tenter de faire un exploit ce vendredi soir contre le PSG lors de la 12e journée de L1.

21/10/22 - 16:15 - Six absents du côté du PSG L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ne va pas avoir beaucoup de choix ce vendredi soir à Ajaccio, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Danilo Pereira, Nuno Mendes, Sergio Ramos, Neymar et Presnel Kimpembe sont absents, alors que Vitinha ne s'est pas entraîné collectivement jeudi. Hugo Ekitike devrait profiter de l'absence de Neymar pour être titulariser dans l'axe de l'attaque parisienne, tandis que Nordi Mukiele devrait enchaîner en défense centrale. Renato Sanches pourrait faire son retour au milieu.

21/10/22 - 15:30 - Le PSG devra faire sans Neymar Souvent absent lors des saisons précédentes avec le PSG, Neymar va manquer ce vendredi à Ajaccio, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, son premier match de la saison en Ligue 1. L'absence du Brésilien, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, va obliger l'entraîneur parisien Christophe Galtier à repenser son équipe, même s'il a caché son jeu en conférence de presse, vendredi: "On jouera à quatre derrière, c'est la seule information que je peux vous donner." Le PSG devrait donc être reconduit en 4-3-3, comme face à l'OM dimanche dernier.

21/10/22 - 14:45 - Le PSG veut enchaîner à Ajaccio Le Paris Saint-Germain ouvre la 12e journée de la Ligue 1 en se déplaçant en Corse, sur la pelouse d'Ajaccio, ce vendredi soir (21h00). Le club parisien reste sur un succès devant l'Olympique de Marseille dimanche dernier lors de la 11e journée (1-0) et compte enchaîner un douzième match sans défaite en championnat cette saison face au promu corse, 18e du classement, avant de retrouver la Ligue des champions, mardi contre le Maccabi Haïfa.