Ligue 1 : le PSG champion ? Classement et programme - EN DIRECT

16:00 - Lyon est "frustré" mais pas abattu

"En termes de résultats, si on prend les derniers résultats, on perd moins souvent qu'avant. Il ne faut rien oublier. Je vous trouve durs (aux journalistes), on reste sur une bonne série et on ne peut pas gagner tous nos matches sinon on serait premier. On a été frustré. Oui on est déçus, mais maintenant il faut se projeter sur Monaco", s'est légèrement agacé Laurent Blanc en conférence de presse avant la rencontre contre Monaco prévu ce soir.