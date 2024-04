DIRECT. PSG - Lyon : avalanche de buts au Parc des Princes malgré l'absence de Mbappé, suivez le choc !

Quel match entre le Paris Saint-Germain et Lyon ! Les Parisiens ont inscrit deux buts en seulement six minutes avant que Gonçalo Ramos ne s'offre un doublé. Ernest Nuamah a répliqué pour les Lyonnais. Les deux équipes s'affrontent dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1.

En direct

22:21 - Asensio au sol Sur une remise de Marco Asensio, Clinton Mata fait faute sur l'Espagnol qui reste au sol, touché à la cheville.

22:15 - Lacazette hors-jeu Après une belle frappe lyonnaise de Rayan Cherki repoussée par Donnarumma, Matic lance Lacazette, finalement signalé hors-jeu.

22:15 - Barcola ne trouve personne Après une mauvaise passe lyonnaise dans l'entrejeu, le ballon revient dans les pieds de Barcola qui contrôle d'un petit piqué. Il crochète Mata avant de centrer du gauche mais le cuir termine en six mètres.

22:13 - Ramos tente encore Après une situation chaude dans la surface lyonnaise, les Rhodaniens dégagent le ballon. Dans la foulée, Gonçalo Ramos tente sa chance à vingt mètres mais Anthony Lopes avait tout vu.

22:10 - Corner parisien Le début de la seconde période est similaire au premier acte. Les Parisiens enchaînent les phases offensives. Hakimi obtient deux corners de suite après deux centres déviés.

22:07 - Donnarumma anticipe Après des cafouillages aux abords de la surface parisienne, Rayan Cherki récupère le ballon sur la gauche et centre mais Donnarumma est vigilant.

22:05 - Beraldo pressé Sur le côté droit, Mata tente de trouver Nuamah dans l'intervalle mais c'est intercepté par Beraldo qui met le ballon en touche, pressé.

22:05 - Changement lyonnais Avant le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, Clinton Mata remplace Saïd Benrahma.

22:04 - Retour des joueurs Les joueurs du Paris Saint-Germain et de l'Olympique lyonnais sont de retour sur la pelouse.

22:00 - Du monde à l'échauffement Pendant la pause, Adryelson et Clinton Mata s'entraînent sur la pelouse du Parc des Princes.

21:50 - Mi-temps ! Après un centre repoussé de Maxence Caqueret, François Letexier renvoie les joueurs aux vestiaires.

21:48 - Beraldo se place Après un festival de Rayan Cherki dans le rond central, le milieu transmet à Nuamah sur le côté droit qui tente de passer Beraldo mais le Brésilien anticipe bien et se place pour récupérer une faute astucieuse.

21:46 - Le PSG en gestion Alors qu'il y aura quatre minutes de temps additionnel, le Paris Saint-Germain contrôle cette fin de premier acte.

21:43 - Le PSG impressionne Pressé par Caqueret, Vitinha se retourne avant de faire une feinte de corps devant Lacazette. Il trouve Zaïre-Emery au centre du terrain qui passe le ballon à Asensio dans la surface. L'Espagnol centre à ras-de-terre pour Gonçalo Ramos qui se jette au point de penalty pour reprendre le ballon du bout du pied droit. Démonstration au Parc des Princes.

21:41 - Nuamah proche du doublé Ernest Nuamah est proche de ramener l'OL à un but ! Face à Beraldo, l'ailier repique sur son pied gauche et enroule. Donnarumma ne peut pas toucher le ballon et trouve la base du poteau droit de Donnarumma.

21:38 - Nuamah sonne la charge Comme à l'aller, Ernest Nuamah se montre. Cette fois-ci, l'ailier ferme son pied à vingt-cinq mètres et trompe Gianluigi Donnarumma sur sa gauche pour inscrire le premier but lyonnais.

21:35 - Le poteau pour Barcola ! L'OL proche du KO ! Dans la surface lyonnaise, Achraf Hakimi fait un petit piqué devant Anthony Lopes. Au second poteau, Barcola reprend du gauche et fracasse le poteau extérieur du portier lyonnais.

21:33 - Ramos y va de son but ! Le sérial buteur Gonçalo Ramos est de retour ! Barcola dévie en une touche pour Hakimi dans le couloir droit. Le Marocain centre dans la surface et le Portugais vient placer une tête décroisée devant O'Brien. Anthony Lopes ne peut rien faire et encaisse un troisième but.

21:30 - Henrique sauve les siens Trouvé entre les lignes, Marco Asensio centre dans la surface. Gonçalo Ramos est trop court mais Henrique dévie comme il peut en corner devant Randal Kolo Muani.

21:26 - Ça s'envole pour Benrahma Le ballon revient dans les pieds après une frappe contrée de Matic. Au coeur du jeu, Cherki décale à Saïd Benrahma sur son aile gauche. L'ailier profite d'un appel pour repiquer vers le centre et tenter sa chance du pied droit mais ça s'envole.

21:24 - Donnarumma vigilant Après une récupération de Cherki, le milieu lyonnais sert Lacazette qui déclenche du gauche. Donnarumma détourne du poing en corner. Sur le corner, le ballon revient dans les pieds de Henrique qui tente sa chance mais ça passe à côté.

21:23 - Quel tacle d'O'Brien ! Un tacle qui vaut un but ! Après une combinaison entre Hakimi et Kolo Muani, l'attaquant se présente seul à Anthony Lopes. Jake O'Brien tacle finalement, évitant un potentiel troisième but parisien.

21:22 - Navas à l'échauffement Alors que Lacazette a été sifflé hors-jeu sur le corner, Keylor Navas est parti s'échauffer.

21:21 - Deux Parisiens au sol Après un centre de Benrahma, Lacazette est trouvé au point de penalty. Le capitaine lyonnais remet d'une touche à Nuamah mais Danilo dégage en corner. Touché à l'épaule gauche, le Portugais reste au sol après un contact avec son gardien Donnarumma, qui se plaint du genou.