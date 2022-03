"Jeux paralympiques 2022 : du bronze pour Arthur Bauchet, la France 4e au tableau des médailles"

JEUX PARALYMPIQUES 2021. Nouvelle médaille pour Arthur Bauchet dans ces Jeux paralympiques, sa troisième, avec le bronze en slalom.

Et de trois ! Ce jeudi 10 mars, le skieur Arthur Bauchet a remporté sa troisième médaille dans ces Jeux paralympiques 2022 en décrochant le bronze dans l'épreuve du slalom. "C'est fou ! Oui, c'est une médaille de bronze. Mais elle a franchement un goût d'or pour moi, déclarait Arthur Bauchet. Je suis remonté de tellement loin... Je ne pouvais pas faire plus. Cette médaille, elle vient de très, très, très loin, avouait-il. Je pensais déjà m'être poussé au bout physiquement sur le super-combiné ; là, je me suis poussé encore plus loin, dans mes derniers retranchements. J'ai eu une bonne crise pendant une demi-heure. C'est le jeu, c'est le sport. "

Arthur Bauchet prend le bronze



6e de la première manche du slalom géant, le Français réalise une superbe deuxième manche et décroche une médaille de bronze



C'est la 3e médaille sur ces #Paralympics pour le skieur de 21 ans



La délégation française est composée de 19 sportifs, dont quatre guides pour les épreuves de para ski alpin (2) et de para ski nordique (2), avec notamment Marie Bochet. La para-skieuse, possédant près de huit titres paralympiques dans la catégorie debout, quatre à Sotchi en 2014 et autant à Pyeongchang en 2018 peut de nouveau ramener des médailles en descente, super-G, géant, slalom et super-combiné.

Les 19 Français en lice pour les Jeux paralympiques sont : Arthur Bauchet, Marie Bochet, Hyacinthe Deleplace, Valentin Giraud-Moine (guide), Maxime Jourdan (guide), Manoël Bourdenx, Jordan Broisin, Lou Braz-Dagand, Oscar Burnham, Victor Pierrel, Jules Segers, Benjamin Daviet, Anthony Chalençon, Brice Ottonello (guide), Alexandre Pouyé (guide), Maxime Montaggioni, Mathias Menendez, Laurent Vaglica et Cécile Hernandez.

La Chine est actuellement très largement en tête du tableau des médailles de ces Jeux paralympiques avec, à l'heure où nous écrivons, avec un total de 31 médailles.