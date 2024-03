JO Paris 2024 : heure et chaîne TV du tirage des tournois de basket, quelles équipes pour les Bleus et Bleues aux JO ?

Ce mardi 19 mars a lieu le tirage au sort de la phase de groupes de l'épreuve de basketball des Jeux de Paris. Les équipes de France masculine et féminines connaitront leurs adversaires pour espérer rallier les quarts de finale.

Ce mardi 19 mars, les équipes de France féminines et masculines de basket connaitront leurs adversaires pour la phase de groupes des Jeux Olympiques de Paris. Le tirage au sort de la phase préliminaire a en effet lieu ce mardi soir, au siège de la Fédération internationale de basketball à Mies, en Suisse, en présence de l'ancien joueur NBA Carmelo Anthony, triple champion olympique avec team USA et de la championne du monde 2006 l'Australienne Penny Taylor. A 130 jours du début de la compétition, les formations de Vincent Collet et de Jean-Aimé Toupane espèrent un tirage clément pour rallier les quarts de finale à Paris.

Objectif médailles

Le manager de l'équipe de France et ancien capitaine Boris Diaw a annoncé la couleur : l'objectif de ces Jeux à la maison pour le basket est de faire aussi bien qu'il y a quatre ans à Tokyo, à savoir ramener la médaille. Pour cela, il faudra déjà pour les équipes féminine et masculine sortir des poules. Chez les femmes comme chez les hommes, la France se trouve dans le chapeau 3. Les deux équipes pourraient donc retrouver un adversaire de taille dès la phase préliminaire, qui se déroulera à Lille, au stade Pierre Mauroy. Si les hommes sont assurés de ne pas se retrouver dans le groupe des USA, qui seront d'office dans la poule A ou B tandis que la France sera dans la poule C, ce n'est pas le cas de l'équipe féminine, qui a une chance sur deux de retrouver les lauréates olympiques en titre depuis 1996.

A noter que les chapeaux ne sont pas encore complets chez les hommes, puisque les tournois de qualification octroyant les quatre derniers tickets se joueront du 2 au 7 juillet.

Un tournoi particulièrement relevé

Dans leur quête de métal olympique, les joueurs de Vincent Collet devront faire face à une concurrence dense. Ils pourraient en effet retrouver dès les poules l'Allemagne, l'Australie, la Serbie ou le vainqueur du TQO d'Athènes, où figurent la Slovénie de Doncic, demi finaliste des derniers JO, et la Grèce de Giánnis Antetokoúnmpo.

La phase de poule devrait être moins ardue pour l'équipe de France féminine, malgré la possibilité de se retrouver dans le groupe des USA. Les filles font figure d'épouvantail dans ce chapeau trois, et paraissent capable de sérieusement rivaliser avec la Chine, qu'elles ont battu avec autorité il y a moins d'un mois, certes en match amical, et les autres équipes des chapeau 1 et 2.

Les chapeaux pour le tirage au sort

Hommes

Chapeau 1 : États-Unis, Allemagne, vainqueur TQO de Valence.

Chapeau 2 : Serbie, Australie, vainqueur TQO de Riga.

Chapeau 3 : Canada, France, vainqueur TQO de San Juan.

Chapeau 4 : Japon, Soudan du Sud, vainqueur TQO d'Athènes.

Femmes

Chapeau 1 : États-Unis, Chine, Australie.

Chapeau 2 : Espagne, Canada, Belgique.

Chapeau 3 : France, Japon, Serbie.

Chapeau 4 : Porto Rico, Nigeria, Allemagne.

TQO du 2 au 7 juillet 2024 (hommes)

Valence (ESP) : Espagne, Angola, Liban ; Bahamas, Finlande, Pologne.

Athènes (GRE) : Grèce, République dominicaine, Égypte ; Slovénie, Croatie, Nouvelle-Zélande.

Riga (LET) : Lettonie, Géorgie, Philippines ; Brésil, Monténégro, Cameroun.

San Juan (PRI) : Porto Rico, Italie, Bahreïn ; Lituanie, Mexique, Côte d'Ivoire.

Quelle diffusion ?

Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu le mardi 19 mars à 19 h, à Mies, en Suisse, au siège de la FIBA et sera à suivre en direct à partir de 19h sur la chaîne YouTube de la Fiba.