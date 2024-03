Dates, matchs, poules... Le calendrier complet des tournois de foot aux JO 2024

Le tirage au sort des tournois féminins et masculins de football aux Jeux olympiques a eu lieu mercredi 20 mars. Retrouvez les adversaires des Bleus et le calendrier complet.

Mercredi 20 mars avait lieu le tirage au sort des groupes pour l'épreuve de football des Jeux olympiques, au siège de Paris 2024. Pour l'équipe masculine dirigée par Thierry Henry, le sort a été plutôt favorable. Ils ont en effet évité les équipes sud-américaines et les principaux favoris avant les quarts de finale. Les Bleus affronteront en phase de groupes les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et le vainqueur du match de barrage entre la Guinée et une équipe asiatique. L'équipe de France jouera son match d'ouverture contre les Etats-Unis le mercredi 24 juillet à Marseille.

Pour l'équipe féminine en revanche, l'adversité sera relevée dès le début de la compétition. L'équipe d'Hervé Renard hérite en effet d'adversaires particulièrement difficiles dès la phase de groupes, avec une entrée en lice contre la Colombie, avant d'affronter les Canadiennes championnes olympiques en titre et la Nouvelle-Zélande. Pour le sélectionneur Hervé Renard, il faudra "être prudents et concentrés", alors que le format resserré de la compétition, à seulement 12 équipes, met en confrontation des équipes favorites dès les premiers matchs.

Les groupes du football aux Jeux Olympiques

Epreuve masculine

Groupe A : France - Etats-Unis - Guinée ou Asie 4 - Nouvelle-Zélande

: France - Etats-Unis - Guinée ou Asie 4 - Nouvelle-Zélande Groupe B : Argentine - Maroc - Asie 3 - Ukraine

: Argentine - Maroc - Asie 3 - Ukraine Groupe C : Asie 2 - Espagne - Egypte - République Dominicaine

: Asie 2 - Espagne - Egypte - République Dominicaine Groupe D Asie 1 - Paraguay - Mali - Israël

Le championnat d'Asie U23 déterminera les équipes asiatiques qualifiées directement et celle qui participera au barrage contre la Guinée.

Epreuve féminine

Groupe A : France - Colombie - Canada - Nouvelle-Zélande

: France - Colombie - Canada - Nouvelle-Zélande Groupe B : Etats-Unis - CAF 2 - Allemagne - Australie

: Etats-Unis - CAF 2 - Allemagne - Australie Groupe C : Espagne - Japon - CAF 1 - Brésil

Le Calendrier des équipes de France féminine et masculine

Femmes

France – Colombie - Jeudi 25 juillet, à 21h à Lyon

- Jeudi 25 juillet, à 21h à Lyon France – Canada - Dimanche 28 juillet, à 21h à Saint-Etienne

- Dimanche 28 juillet, à 21h à Saint-Etienne France – Nouvelle-Zélande - Mercredi 31 juillet, à 21h à Lyon

Hommes

France – Etats-Unis - Mercredi 24 juillet, à 21h à Marseille

- Mercredi 24 juillet, à 21h à Marseille France – vainqueur du barrage entre la Guinée et une nation issue du continent asiatique - Samedi 27 juillet, à 21h à Nice

Samedi 27 juillet, à 21h à Nice France – Nouvelle-Zélande - Mardi 30 juillet, à 19h à Marseille

Calendrier complet du football aux Jeux Olympiques

Télécharger le calendrier complet des tournois de foot des JO

Vous pouvez télécharger juste au dessus le calendrier complet et détaillé de tous les matchs des compétitions de football durant les JO.