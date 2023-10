Masters 1000 de Paris-Bercy 2023 : Humbert qualifié, Monfils entre en lice ! Programme et résultats

Ugo Humbert est le seul français qualifié au deuxième tour pour le moment, avant le match de Gaël Monfils cet après-midi. Tous les résultats et le programme.

Ce mardi, les quatre derniers Français en lice devaient sauver le bilan de ce premier tour, après les éliminations des quatre premiers hier. Cela a bien mal commencé. Benjamin Bonzi a ouvert la journée avec une défaite sèche contre le Serbe Dusan Lajovic (7-5, 6-3). Plus décevant encore, l'échec d'Arthur Fils pour son entrée en lice. Le jeune prodige, 38e mondial à 19 ans, affrontait l'Allemand Daniel Altmaier, un adversaire à sa portée sur le papier mais qui l'a battu sur un score sans appel (6-2, 6-4) et au terme d'un match raté du Français.

Humbert sauve l'honneur, Monfils entre en lice

Heureusement, Ugo Humbert, numéro 2 français et très en forme en cette fin de saison, a remporté logiquement pour son premier tour contre le qualifié Marcos Giron cet après-midi (6-4, 6-3). Six des huit tricolores en lice à Bercy sont déjà éliminés, avec pour seuls rescapés Humbert donc, mais aussi Gaël Monfils, qui n'a pas encore joué son premier tour. L'idole du public aura un défi de taille cet après-midi face à l'Argentin Francisco Cerundolo, 21e mondial. Le bilan est malgré tout bien maigre, après des qualifications déjà décevantes, puisque aucun des 7 joueurs français engagés n'était parvenu à rejoindre le tableau principal.

Lundi, quatre défaites françaises et deux anciens cadors éliminés

C'était déjà une journée noire lundi pour les Français, pour l'ouverture du Masters de Paris-Bercy. Les quatre tricolores entrant en lice avaient perdu. Richard Gasquet a livré une superbe performance contre Tommy Paul, tête de série numéro 12, mais s'est finalement incliné dans le tie-break de la troisième manche après avoir raté trois balles de match (0-6, 6-2, 7-6). Même goût d'inachevé pour Luca Van Assche, qui a presque la moitié de l'âge de son aîné (19 ans contre 37 pour Gasquet) : le jeune Français a fini par céder au bout de la troisième manche contre le Serbe Laslo Djere, 36e mondial (6-7, 6-4, 6-4).

Alexandre Muller a été battu plus sèchement par Roman Safiullin (7-6, 6-3), comme Adrian Mannarino, le numéro 1 français qui a commis trop de fautes directes contre Botic Van De Zandschulp, pourtant moins bien classé (6-4, 7-5). On notera aussi les éliminations des légendes Andy Murray et Stanislas Wawrinka dans ce premier tour, respectivement contre Alex De Minaur et Dominic Thiem.

À l'issue du tirage au sort, on peut déjà se projeter sur les potentiels quarts de finale. La partie de Alcaraz est délicate. De retour après sa blessure, l'Espagnol pourrait retrouver rapidement Karen Khachanov. Ensuite, le numéro 2 mondial pourrait se frotter à Alexander Zverev ou Stefanos Tsitsipas. Casper Ruud et Daniil Medvedev pourraient se retrouver en quart de finale. Pour Novak Djokovic, il pourrait retrouver Holger Rune, tenant du titre qui l'avait battu en finale l'an dernier, puis Andrey Rublev ou Jannik Sinner pourraient se dresser face au Serbe en demi-finale.

Les billets sont disponibles à la vente sur le site officiel du Rolex Paris Masters. La plupart des billets sont déjà vendus, mais un service de revente de billets a aussi ouvert sur le site officiel du Rolex Paris Masters.

Le Rolex Paris Masters 2023 est retransmis sur les chaînes du groupe Eurosport, accessibles notamment via l'abonnement Canal + Sport. Les demi-finales et la finales seront diffusées en clair sur la chaîne C8. A partir de l'année prochaine et jusqu'en 2026, France TV diffusera en clair une partie des matchs du Masters de Paris-Bercy et aussi du Masters de Monte-Carlo.

La prochaine édition du Rolex Paris Masters se déroule du 28 octobre au 5 novembre 2023 à l'Accor Arena de Bercy.

Quel est le calendrier du Masters 1000 de Paris - Bercy 2023 ?

Les deux premiers jours du tournoi sont consacrés aux qualifications alors que le premier tour du tableau principal commence dès le matin du troisième jour. Le programme du Rolex Paris Master :