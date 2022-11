Masters 1000 de Paris-Bercy 2022 : Nadal déjà éliminé, Simon pas encore retraité, résultat et programme

ROLEX PARIS MASTERS. Attendu pour son grand retour, Rafael Nadal a été éliminé dès le premier tour du Masters 1000 de Paris Bercy.

L'Espagnol, actuellement 2e mondial, a été éliminé par l'Américain Tommy Paul en trois manches (3/6, 7/6, 6/1) lors de son entrée en lice dans le tournoi de Paris Bercy mercredi 2 novembre. Très attendu pour son retour, Rafael Nadal n'a pas fait le plein de confiance avant le Masters de fin d'année à Turin. "Tout le crédit revient à Tommy (Paul). Les choses se passent ainsi parfois. Mais ça va. Il a joué agressif, avec pas mal de bons coups. J'ai eu le match dans le deuxième set, avec un set et un break. J'ai un jeu terrible. C'est comme ça. Je ne mérite pas la victoire en ayant joué si mal à ce moment clé" a analysé Nadal en conférence de presse.

En revanche, le sourire est toujours sur le visage de Gilles Simon qui s'est offert le scalp de Taylor Fritz et un huitième de finale. "Je sais que j'ai mal partout ; je sers, je n'ai plus de dos ; dès que je frappe un coup droit, j'ai plus de hanche ; j'ai les appuis en l'air, j'ai mal à la fesse, ça devient très compliqué... Mais voilà, je me dis à un moment que je suis encore là : ''Profites-en c'est ton dernier match, bah si t'as mal partout, si tu ne peux plus jouer, tu peux plus jouer, c'est pas grave donne tout ce qu'il te reste.'' a expliqué le Français après le match. Notons également la belle victoire de Corentin Moutet qui a éliminé le Britannique Cameron Norrie pour atteindre son premier huitième de finale.

L'édition 2023 du Rolex Paris Masters se déroulera à partir du 29 octobre et se terminera le 6 novembre 2022, jour de la finale, à l'Accord Arena.

Voici le détail et le calendrier complet du Masters 1000 de Paris - Bercy :

Jeudi 3 novembre à partir de 11h :

: Lorenzo Musetti [ITA] - Casper Ruud [NOR/N.3]

Carlos Alcaraz [ESP/N.1] - Grigor Dimitrov [BUL]

Gilles Simon [FRA/WC] - Félix Auger-Aliassime [CAN/N.8]

Novak Djokovic [SRB/N.6] - Karen Khachanov [RUS]

Pas avant 12h30

Alex de Minaur [AUS] - Frances Tiafoe [USA/N.16]

Holger Rune [DAN] - Andrey Rublev [RUS/N.7]

Pas avant 19h30

Pablo Carreno Busta [ESP/N.14] - Tommy Paul [USA]

Pas avant 20h30

Stefanos Tsitsipas [GRE/N.5] - Corentin Moutet [FRA/Q]

Vendredi 4 novembre à partir de 14h : 1/4 de finales (Courts Central et 1)

: 1/4 de finales (Courts Central et 1) Vendredi 4 novembre à partir de 19h30 : 1/4 de finales (Courts Central et 1)

: 1/4 de finales (Courts Central et 1) Samedi 5 novembre à partir de 11h30 : 1/2 finales (Court Central)

: 1/2 finales (Court Central) Dimanche 6 novembre à partir de 12h : Finales (Court Central)

L'accès au tournoi et la vente des billets est disponible. Pour pouvoir obtenir des billets et assister au tournoi de Paris-Bercy, ça se passe sur le site officiel.