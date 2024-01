Open d'Australie 2024 : scores et résultats en direct, le programme de lundi

Deuxième journée de l'Open d'Australie ce lundi 15 janvier avec un programme très riche.

Après une première journée marquée par la perte d'un set de Novak Djokovic face à un jeune croate dont il n'a pas hésité à faire les louanges après la rencontre, le premier Grand Chelem de l'année verra les débuts de 13 Français dont l'alléchant Caroline Garcia vs Naomi Osaka. Une rencontre très attendue par la Française."C'est un super match à jouer. Je joue aussi au tennis pour des matches comme ça, pour me créer des souvenirs. La jouer au premier tour ou plus en avant dans le tableau, c'est pareil. Ça reste une joueuse qui a gagné des grandes choses, sait gérer des grands tournois, a plein d'expérience. Ses capacités sont toujours là. Mais elle n'a pas le rythme des matches, ce qui est quand même important."

Autre gros match pour un Français, Terence Atmane, Issu des qualifications, aura fort affaire face au numéro 3 mondial Daniil Medvedev, double finaliste du majeur australien en 2021 et 2022. On suivra également Gaël Monfils (face au 49e mondial Yannick Hanfmann) ainsi que les N.1 et N.2 Français : Adrian Mannarino et Ugo Humbert qui affrontent le Suisse Stan Wawrinka et David Goffin. Notons aussi le duel 100 % bleu entre Alexandre Muller et Hugo Grenier.

Retrouvez tous les scores des matchs du tableau masculin et féminin en temps réel durant la quinzaine de l'Open d'Australie.

Résultats hommes

Les résultats des matchs du tableau masculin de cet Open d'Australie 2024

Résultats femmes

Le groupe Eurosport possède les droits de retransmission de l'Open d'Australie. Ses chaînes sont accessibles via un abonnement à Eurosport ou à Canal + Sport.

Voici le palmarès de l'Open d'Australie de ces quinze dernières années chez les hommes :