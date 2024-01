Open d'Australie 2024 : terminé pour Jules Marie, Harold Mayot et Hugo Gaston enchaînent, les résultats en direct

Bilan encore une fois mitigé pour les Français au 2e tour des qualifications.

Nuit encore mitigée pour les Français au 2e tour des qualifications de l'Open d'Australie. On commence tout de même par les bonnes nouvelles avec les qualifications pour le 3e tour de Hugo Gaston qui s'est débarrassé du Kazakh Zhukayev en deux sets. Ca passe également pour Harold Mayot qui a écrasé Hugo Dellien 6-0, 6-3. Après une grosse bataille, Terence Atmane a lui aussi validé son billet pour le 3e tour des qualifications tout comme Giovanni Mpetshi Perricard et Hugo Grenier qui ont éliminé respectivement Marc-Andrea Hüsler et Maxime Cressy. En revanche, grosse déception pour Pierre Hugues Herbert, éliminé par le Canadien Gabriel Diallo après un super tie break dans le 3e set alors que Kyrian Jacquet a été éliminé par Llyod Harris.

Chez les femmes, Léolia Jeanjean a éliminé sa compatriote Carole Monnet en trois sets pour poursuivre l'aventure. Fiona Ferro a également passé le cap en réalisant un match solide face à la Japonaise Moyuka Uchijima. Jessika Ponchet, dernière Française en lice de la journée, n'a en revanche pas réussi à passer ce 2e tour, éliminée par Rebecca Marino en trois manches.

Retrouvez tous les scores des matchs du tableau masculin et féminin en temps réel durant la quinzaine de l'Open d'Australie.

Résultats hommes

Les résultats des matchs du tableau masculin de cet Open d'Australie 2024

Résultats femmes

Le groupe Eurosport possède les droits de retransmission de l'Open d'Australie. Ses chaînes sont accessibles via un abonnement à Eurosport ou à Canal + Sport.

Voici le palmarès de l'Open d'Australie de ces quinze dernières années chez les hommes :