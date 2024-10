Ligue des nations 2024-2025 : les Bleus dos au mur, calendrier, résultats et classement par groupe

Seconde journée de la Ligue des nations cette semaine avec l'équipe de France déjà dos au mur.

Une nouvelle aire pour l'équipe de France. Les Bleus affrontent Israël et la Belgique lors de la deuxième journée de la Ligue des nations ce 10 et 14 octobre avec un seul objectif, prendre les 6 points. Après sa défaite lors du premier match face à l'Italie et malgré le réveil face à la Belgique, la France ne doit pas perdre pour ne pas voir les quarts de finale s'éloigner. Sans Griezmann et Mbappé, les Bleus vont devoir trouver des solutions offensives pour se sortir des deux matchs pièges loin de la France.

Les nouvelles règles

La quatrième édition de la Ligue des nations a débuté en septembre 2024, avec plusieurs changements de taille à la clé. Si l'organisation par ligue est dans la continuité des précédentes éditions, avec quatre ligues A, B, C et D par ordre de niveau, des quarts de finale et des barrages de promotion/relégation ont été ajoutés au dispositif.

Pour la première fois dans cette édition 2024-2025 en effet, des quarts de finale ont été programmés avant le Final Four, réunissant les quatre meilleures équipes du tournoi. La phase à élimination directe a ainsi été réservée aux deux premières équipes de chaque poule de la Ligue A, alors que seul le premier pouvait y participer auparavant.

Les quarts de finale de la Ligue des nations 2025, avec les huit équipes qualifiées, ont pour leur part été planifiés selon des matches aller-retour classiques, avant les demi-finales et la finale, organisées en matchs simples dans un pays hôte, comme lors des éditions précédentes.

Pour la première fois également, des barrages de promotion et de relégation entre ligues ont été prévus. Comme lors des trois premières éditions, le dernier de chaque poule est relégué dans la ligue inférieure et le premier propulsé dans la ligue supérieure. La nouveauté est donc un barrage entre les troisièmes de chaque poule contre les deuxièmes des poules de la ligue inférieure, toujours selon le principe de matches aller-retour. La Ligue D ne comportant que 6 équipes, seules les deux équipes en tête ont leurs chances pour monter en ligue supérieure, tandis que les deux moins bons quatrièmes de Ligue C sont condamnés à la relégation.

Pour ajouter encore à l'enjeu, quatre billets pour les barrages de la Coupe du monde 2026 ont aussi été réservés aux meilleures équipes de cette Ligue des nations, non qualifiées via les éliminatoires.

Voici le classement de la Ligue des nations 2024-2025, par ligue et par groupe. La France est classée dans le groupe 2 de la Ligue A avec la Belgique, l'Italie et Israël. Le classement se met à jour après chaque journée.

Le calendrier de la Ligue des nations 2024-2025 est découpé en plusieurs journées du 5 septembre 2024 au 10 juin 2025, date de la finale de la compétition. La phase de groupes a été lancée en septembre 2024, les quarts de finale ont été programmés en mars 2025 et le Final Four en juin 2025.

Voici l'ensemble du calendrier de la Ligue des nations 2022-2023 :

Journée 1 : du 5 au 7 septembre 2024

Journée 2 : du 8 au 10 septembre 2024

Journée 3 : du 10 au 12 octobre 2024

Journée 4 : du 13 au 15 octobre 2024

Journée 5 : du 14 au 16 novembre 2024

Journée 6 : du 17 au 19 novembre 2024

Quarts de finale : du 17 au 25 mars 2025.

Demi-finales, petite finale et finale : du 2 au 10 juin 2025

Barrages : du 17 au 25 mars 2025

Découvrez les derniers résultats de la Ligue des nations ci-dessous. Les résultats des matchs sont actualisés à la fin de chaque journée. Cherchez une équipe dans le moteur de recherches pour afficher tous ses scores.

La Ligue des nations de football est organisée en quatre ligues. Les quatre premiers et les quatre deuxièmes des groupes de la Ligue A sont qualifiés pour les quarts de finale en matches aller-retour, puis les vainqueurs disputent Final Four (demi-finales + finale).

Les vainqueurs des groupes des Ligues B, C et D sont promus dans les ligues supérieures et les derniers des ligues A et B sont relégués dans les ligues inférieures. Chaque équipe classée troisième de sa poule dispute un barrage en matches aller-retour pour se maintenir, contre un deuxième de poule de la ligue inférieure qui joue sa promotion.

La Ligue D ne comportant que 6 équipes, seules les deux équipes qui sont arrivées en tête de leur poule montent, et les deux moins bons quatrièmes de poule de Ligue C descendent.

La Ligue des Nations 2024-2025 distribue quatre précieux billets pour les barrages de la Coupe du monde 2026. Les quatre meilleures nations au classement général de la Ligue des nations (un 4e de groupe de Ligue A est juste devant un 1er de groupe de Ligue B par exemple), qui ne sont pas déjà qualifiées directement pour le Mondial ou les barrages via les éliminatoires, décrochent ces tickets. Ces quatre équipes rejoindront les douze équipes qui auront fini deuxièmes de groupe en éliminatoires, pour être réparties en quatre voies de quatre équipes sous forme de demi-finale et finale en match simple, chaque vainqueur de voie se qualifiant pour la Coupe du monde.