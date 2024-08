DIRECT. JO 2024 : Hassan championne olympique du marathon avant le pentathlon et la finale de basket ! Le live

Au marathon femmes des JO 2024, Melody Julien a pris la 74e place avec un temps de 2h42'32". La Française avait commencé fort et a dynamité le début de course dans ces JO 2024.

La finale de pentathlon moderne va débuter dans quelques instants dans ces JO 2024. Marie Oteiza et Elodie Clouvel vont jouer les médailles à l'issue des quatre épreuves de la matinée et l'équitation à 11h.

"Je n'ai pas de mots. Je suis battu avec moi-même. Je viens de réaliser mon rêve et je remercie la France pour l'accompagnement et le soutien. Je suis très heureuse mais j'ai perdu trois places à la fin", a déclaré, sourire aux lèvres, la Française Mekdes Woldu.

"Je n'ai jamais poussé aussi loin dans l'effort qu'aujourd'hui. Toutes les filles avaient leur carte à jouer et le niveau était très élevé donc je n'étais jamais sûre de gagner. C'est la plus belle médaille de ma carrière", a déclaré Sifan Hassan après l'or olympique sur le marathon.

La performance de la Néerlandaise est d'autant plus retentissante qu'elle décroche, ce dimanche, sa troisième médaille personnelle dans ces JO 2024 après le bronze sur le 5 000m et le 10 000m.

10:21 - Lokedi distancé

Il y a encore de la casse dans le groupe de tête et le podium se dessine mais on ne sait pas encore dans quel ordre. Obiri, Assefa et Hassan pour les médailles et le sacre olympique.