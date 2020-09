"Tour de France : un Français à l'avant, la 11e étape en direct"

Mathieu Ladagnous, qui ouvre la route aujourd'hui, a parcouru 42,3 kilomètres dans la première heure de course. Si cette moyenne se maintient, l'arrivée de l'étape du jour devrait survenir aux alentours de 17h30.

Comme attendu, l'avance de Mathieu Ladagnous repart à la hausse et atteint près de 3 minutes. Il reste 120 kilomètres à parcourir dans cette 11e étape du Tour de France.

14:38 - La Groupama-FDJ avait caché son jeu

Interrogé hier soir au sujet de cette 11e étape, Thierry Bricaud, l'un des directeurs sportifs de la formation française indiquait hier soir : "On aura un peu le même briefing qu’aujourd’hui. Ce ne sont pas des journées où on doit prendre des risques. Ce sont plutôt des journées qui doivent nous permettre de nous remettre en ordre de marche pour la suite. Il y aura un terrain bien plus à notre convenance en fin de semaine". Cela n'a pas empêché Mathieu Ladagnous, puis Stefan Küng, même s'il a été repris, de se porter à l'avant en ce début d'étape.