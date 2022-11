"DIRECT. Coupe du Monde : suivez en live tous les scores et l'évolution des classements"

Coupe du Monde. On joue du côté de Al Khor ce dimanche 27 novembre 2022. L'Espagne et l'Allemagne en sont à 0-0 au Al Bayt Stadium. Buts, résultats des matchs, évolution des classements par groupe... Toutes les infos en direct.

En direct

20:47 - Espagne - Allemagne : Espagnols et Allemands sont au vestiaire L'Espagne domine de manière stérile : à la pause, la possession de balle est largement à l’avantage de l'Espagne (66% contre 34% pour l'Allemagne), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités avec 1 tir cadré contre 2 tirs cadrés pour l'Allemagne, et qui n’a pas réussi à faire la différence à la marque (0-0). Espagne - Allemagne en direct

20:39 - Espagne - Allemagne : La VAR ne voit pas de but ! 40ᵉ. Alors que Danny Makkelie a demandé à visionner la dernière action, la décision est tombée pour l'Allemagne : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé. Peut-être un tournant dans cette 1e mi-temps ! Espagne - Allemagne en direct

20:39 - Espagne - Allemagne : Arbitrage vidéo en cours 40ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Danny Makkelie a un doute sur la dernière action et va vérifier auprès des assistants vidéo. Espagne - Allemagne en direct

20:39 - Espagne - Allemagne : But à Al Khor de Antonio Rüdiger (0-1) ! 40ᵉ. Le premier but de ce choc est signé Antonio Rüdiger à la 40e minute de jeu dans cette 1e période ! La rencontre bascule à l'avantage de l'Allemagne au Al Bayt Stadium. Les Espagnols n'ont plus d'autre choix que de réagir. Espagne - Allemagne en direct

19:59 - Espagne - Allemagne : Coup d'envoi du match entre l'Espagne et l'Allemagne ! Le coup d’envoi de cette rencontre entre l'Espagne et l'Allemagne, comptant pour la 2e journée de la poule E, vient d’être donné par Danny Makkelie, au Al Bayt Stadium. Espagne - Allemagne en direct

19:45 - Il y a douze ans.. Dans un petit quart d'heure, l'Allemagne et l'Espagne vont clôturer cette huitième journée de la Coupe du monde 2022 dans le choc au sommet du Groupe E. Un match périlleux pour les Allemands et potentiellement libérateur pour les Espagnols. Pour la petite histoire, les deux nations se retrouvent au Mondial pour la première fois depuis 12 ans. En effet, elles ne se sont plus croisées depuis la fameuse demi-finale de l'édition sud-africaine. Un match étouffant que la Roja avait arraché sur corner où Carles Puyol était venu placé une tête rageuse pour envoyer son pays pour la première fois de son histoire en finale, qu'il allait ensuite remporter au bout de la prolongation contre les Pays-Bas sur une volée lumineuse d'Iniesta (1-0 a.p.). Cela est toutefois une autre histoire. Ce soir, les retrouvailles s'annoncent donc tendues une fois de plus et on espère le spectacle au rendez-vous.

19:34 - Le onze titulaire de l'Allemagne ! Pour ce match déterminant pour l'avenir de son équipe dans cette Coupe du monde 2022, Hansi Flick a opéré quelques ajustements avec trois changement notables. En attaque, Havertz est remplacé par Müller. De fait, Gündogan monte d'un cran pour s'insérer dans le trident formé avec Gnabry et Musiala. A la récupération, Kimmich sera donc associé à Goretzka. Enfin dernier changement, en défense, avec le replacement de Süle dans l'axe central, alors que Kherer prend le couloir droit.

19:30 - Un match spécial pour Luis Enrique Aux alentours de 20h, l'Espagne tentera de confirmer sa brillante entrée en matière face à des Allemands, revanchards. Une affiche qui à elle seule constitue une motivation. Pourtant, Luis Enrique aura une autre source d'énergie. En effet, le sélectionneur espagnol aura une forte pensée pour sa fille, décédée à 9 ans d'un cancer des os en 2019. En ce 27 novembre, elle aurait eu 13 ans. Un anniversaire que l'ancien technicien du FC Barcelone entend commémorer de la plus belle des manières. Pour sûr que les Espagnols seront accompagnés du souvenir de cet enfant parti trop tôt et pourront compter sur un supplément d'âme.

19:19 - La composition de l'Espagne ! Quatre jours après le récital offensif et collectif de son équipe contre le Costa Rica (7-0), Luis Enrique a décidé de ne procéder qu'à un seul changement dans son onze de départ. Sur la droite de la défense, Azpilicueta cède sa place au profit de Carvajal. Pour le reste, rien ne bouge avec ce 4-3-3 immuable et son milieu 100 % barcelonais avec Busquets et les deux prodiges Pedri et Gavi. Devant, Asensio jouera en faux 9 soutenu par Olmo et Ferran Torres.

19:15 - L'Allemagne garde espoir Au bord du précipice en début de journée, l'Allemagne ne sera pas éliminée de la Coupe du monde 2022 quoiqu'il arrive tout à l'heure face à l'Espagne. En effet, avec la victoire surprenante du Costa Rica contre le Japon (1-0), la Mannschaft sera au pire à trois longueurs des Costaricains qu'ils affronteront lors du dernier match de la phase de groupes. De quoi alléger un peu la pression qui pèse sur les épaules du groupe d'Hasni Flick. "Je suis convaincu qu'on peut le faire. Ça a été difficile de digérer cette défaite, mais on doit continuer à croire en nos principes footballistiques. Je suis optimiste, j'ai hâte que ce match commence. On est dans un Mondial, quand même. Certes, ce ne sont pas les meilleures conditions, mais on a suffisamment de qualité pour gagner ce match", a insisté le sélectionneur allemand devant les médias. Rendez-vous à 20h pour suivre ce choc tant attendu entre les champions du monde 2010 et ceux de 2014.

19:09 - Le point sur le Groupe F Après les deux matches de la deuxième journée dans le Groupe F, trois équipes sont encore en position de se qualifier pour les huitièmes de finale. Voici le classement : 1. Croatie - 4 pts (+ 3) / 2. Maroc - 4 pts (+ 2) / 3. Belgique - 3 pts (- 1) / 4. Canada - 0 pt (- 4). Ce groupe rendra son verdict dans quatre jours, le 1er décembre prochain. Si le Maroc affrontera le Canada, éliminé, la Croatie et la Belgique disputeront un match aux allures de seizièmes de finale entre deux équipes qui avaient les demi-finales il y a quatre ans en Russie.

19:02 - La Croatie élimine le Canada Auteur d'un début de match canon avec son premier but en Coupe du monde au bout de seulement deux minutes de jeu, le Canada a ensuite perdu le fil, dépassé par la montée en puissance d'une Croatie touchée dans son orgueil. Auteur d'un doublé, Kramaric a été particulièrement disponible sur le front offensif et a posé de nombreux problèmes aux défenseurs adverses. Plus forts physiquement, les Croates ont déroulé en seconde période et montré l'écart entre une équipe habituée aux joutes d'un Mondial et une autre en pleine découverte. A l'expérience, les vice-champions du monde prennent la tête du Groupe F aux dépens du Maroc, à la faveur d'une meilleure différence de buts. De leur côté, les Canucks sont éliminés, comme le Qatar.

18:56 - Croatie - Canada : Les Canadiens surclassés à Doha (4-1) Le Canada a eu plutôt la maîtrise du ballon mais a cruellement manqué d’efficacité : à l’issue de ce duel, la possession de balle est légèrement en faveur du Canada (48%-52%), mais c’est la Croatie qui a réussi le plus grand nombre de tirs cadrés (10 contre 2) et qui l’emporte au final (4-1). Croatie - Canada en direct

18:54 - Croatie - Canada : Lovro Majer inscrit un nouveau but pour la Croatie (4-1) ! 90ᵉ. Et de 4 pour la Croatie ! Lovro Majer s'illustre à la 90e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Ça commence à sentir le roussi pour le Canada. Le score est de 4-1 au Khalifa International Stadium. Croatie - Canada en direct