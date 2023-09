Coupe du monde de rugby 2023 : Fabien Galthié peut-il appeler un autre joueur pour remplacer Antoine Dupont ?

En conférence de presse, Fabien Galthié a répondu à un journaliste lui demandant s'il regrettait de ne pas voir fait sortir Dupont à la mi-temps (il s'est blessé à la 46e minute) :"Je m'attendais cette question... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On avait prévu un à cinq changements à la mi-temps, le reste autour de la 55e minute. Le but était de prendre du temps de jeu. On aurait pu se dire que si on n'avait pas mis Antoine, mais bon..."

08:00 - Charles Ollivon explique comment les joueurs ont vécu la blessure de Dupont

"Sur le moment il y a une interception (namibienne) donc tout le monde ne voit pas exactement ce qui se passe, explique le troisième ligne. On commence à se regrouper sous les poteaux, à faire notre bulle. Sur le grand écran, les images commencent à passer et on a vite compris. C'était pas mal à retardement, la tête a été touchée. Ça a été tout de suite clair et simple pour tout le monde. On s'est remis en ordre de marche. Ce sont des faits de match qui arrivent malheureusement assez souvent, des petites ou des grosses blessures. Ça arrive, ça fait partie de notre job. On s'est reconcentrés et on est repartis de l'avant. Il n'y avait pas le temps et pas la place pour tergiverser."