AVIRON. Hugo Boucheron et Matthieu Androdias : l'or olympique au bout d'une course à suspense

En battant le record olympique de l'épreuve, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias se sont imposés en finale du deux de couple ! L'aviron rapporte une magnifique médaille d'or à la France.

L'aviron français vaut de l'or ! Ce mercredi 28 juillet, la paire tricolore composée d'Hugo Boucheron et de Matthieu Androdias est parvenue à s'imposer en finale de l'épreuve du deux de couple. Les Français ont passé la ligne d'arrivée d'une très courte tête devant les Néerlandais et les Chinois. Hugo Boucheron et de Matthieu Androdias ont réalisé une course exceptionnelle, en battant le record olympique de la course, en 6'0"53. A l'arrivée, les deux néo-champions olympiques ont confié au micro de France TV avoir effectué "beaucoup d'erreurs" mais compte tenu de l'enjeu, avoir "compensé par l'envie". "On a tout fait au physique, c'est la plus mauvais course du week-end !", ont-ils lancé.

Les Français Hugo Boucheron et de Matthieu Androdias rapportent la 3e médaille d'or de ces Jeux olympiques pour la France. Revivez les derniers instants de leur course en vidéo, grâce à France TV Sport, diffuseur officiel de ces JO 2021. Les dernières secondes sont électriques, les Bleus ne s'imposent que de quelques centièmes.