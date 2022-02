"DIRECT. JO 2022 : pas de médaille pour la France, le bob féminin pour redonner le sourire ? Les résultats"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Médaillé de bronze en 2014, Kevin Rolland se classe finalement 6ème du halfpipe à Pékin. Pas plus de réussite pour les fondeurs Clément Parisse et Maurice Manificat terminant 7ème et 10ème. L'épreuve par équipes de ski alpin a été reportée.

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:10 - 5/6 Les Norvégiens ne sont pas passés loin de réaliser le Grand Chelem des podiums en ski de fond. Sur les 6 courses disputées chez les hommes, une seule n'a pas de représentants norvégiens monter sur la boîte. C'était le skiathlon, la toute première course des JO 2022. Bolshunov avait remporté le titre devant son compatriote russe Denis Spitsov et le Finlandais Iivo Niskanen.

09:46 - Le club des cinq En dominant le 50 km hommes, réduit à 30 km en raison du froid et du vent, Alexander Bolshunov a glané sa 5ème médaille aux JO 2022 (3 or, 1 argent, 1 bronze), et rejoint les biathlètes Marte Olsbu Roeiseland (3 or, 2 bronze), Johannes Boe (4 or, 1 bronze) et Quentin Fillon Maillet (2 or, 3 argent) dans le club très fermé des quintuples médaillés dans cette édition. Une performance rare dans l'histoire des Jeux olympiques d'hiver. Ces quatre athlètes inscrivent leur nom en compagnie de la légende norvégienne du ski de fond Marit Bjoergen, seule championne à avoir ramener 5 médailles lors de deux édition des JO (2010 et 2018), les icônes du patinage de vitesse la Néerlandaise Ireen Wüst (2014) et la Canadienne Cindy Klassen (2006). Les fondeuses russes Larisa Lazutina (1998), Liubov Egorova (1992) et Elena Välbe (1992), ainsi que l'Italienne Manuela Di Centa (1994) ont aussi réussi l'exploit de décrocher 5 médailles lors d'une même édition, comme le patineur américain Eric Heiden en 1980, à Lake Placid. Enfin, en 1924 à Chamonix, le patineur finlandais Clas Thunberg et son homologue norvégien Roald Larsen avaient été les premiers à monter à 5 reprises sur le podium sur les mêmes JO.

09:15 - Deux Français dans le Top 10 Il n'aura pas manqué grand chose aux fondeurs français et surtout à Clément Parisse. En tête à 8 kilomètres de l'arrivée, le skieur de Megève, né à Evry, a craqué dans l'emballage final, incapable de répondre à la prodigieuse accélération de Bolshunov qui a fait explosé le groupe de tête. S'il a disputé le sprint à Denis Spitsov, il a dû s'incliner face à la glisse supérieur du fondeur du Comité olympique russe pour prendre la 7ème place à 28''8 du vainqueur. Une course plus qu'aboutie pour Parisse qui conclut ses JO 2022 sur une bonne note, confirmant qu'il compte parmi les meilleurs dans le paysage du ski de fond mondial. Ambitieux sur l'épreuve reine de la discipline, Maurice Manificat a payé un hiver et une préparation tronqués. Décroché dans le dernier tiers de la course, il se hisse au 10ème rang (+57''6), permettant à la France de compter deux représentants dans le Top 10. Jules Lapierre, lui, se classe 16ème, juste derrière la légende Dario Cologna. Enfin, Adrien Backsheider a manqué de jus pour son unique course olympique et finit loin à la 34ème place (+4'43''9).

09:12 - Bolshunov, intouchable Alexander Bolshunov est définitivement le grand homme des JO 2022 en ski de fond. Bien au chaud dans le peloton, l'athlète du Comité olympique russe a pris les choses en main dans le final. A près de 6 kilomètres de l'arrivée, il a forcé l'allure et n'a plus cessé de harceler ses adversaires jusqu'à les faire décrocher à l'entrée du stade. Il pouvait alors serré le poing et profité d'une dernière ligne droite remontée telle les Champs-Elysées pour aller se parer d'or, sa cinquième médaille sur la piste de Zhangjiakou (3 or, un argent, un bronze), comme Roeiseland, Boe et Fillon-Maillet en biathlon. Il devance son compatriote Ivan Yakimushkin, qui, à 25 ans, monte pour la première fois de sa carrière sur un podium olympique. Longtemps le seul à tenir les skis de Bolshunov, Simen Hegstad Krueger s'incline au sprint et se contente du bronze. Alexander Bolshunov (ROC) takes the top spot and wins the #Gold medal in the men's #CrossCountrySkiing 50km mass start free. This is his 5th medal at #Beijing2022 and his 9th overall!#StrongerTogether pic.twitter.com/C6f3oYmwqH — Olympics (@Olympics) February 19, 2022

09:06 - Bolshunov accélère fort Bolshunov a profité d'une descente pour se détacher et au bas placer une énorme accélération. Le fondeur du Comité olympique russe met tout le monde dans le rouge. Krueger et Rothe répondent, tout comme ses compatriotes Yakimushin et Maltsev. Parisse est trop juste pour suivre ce quintet.

09:05 - Parisse tient bon Les accélérations sont de plus en plus difficiles à suivre et Clément Parisse, après avoir décroché légèrement, a réussi à recoller. Il est au coeur d'un groupe de 8 en tête. Manificat a lâché et pointe à 14 secondes.

09:00 - L'autre star des JO Si les athlètes ont été les grands acteurs et actrices des JO 2022, bataillant de toutes leurs forces, avec leurs tripes, pour décrocher la victoire et les précieuses médailles, la vedette leur a été volée du côté de Pékin. En effet, la grande star en Chine n'est autre que la mascotte de l'édition. Le petit panda Bing Dwen Dwen et sa combinaison de glace, rappelant le scaphandre des cosmonautes pour associer l'hiver aux nouvelles aspirations technologiques et de conquête chinoises, ont ravi le coeur de tous au point qu'il serait difficile de se procurer la peluche, en rupture de stock à de nombreux endroits. La mascotte a d'ailleurs remplacé le traditionnel bouquet de fleurs offerts sur le podium aux médaillés. Les organisateurs chinois ont en effet opté pour une couronne de lauriers entourant l'animal totem du pays. Concernant le nom du panda, le site olympique indique que "Bing" signifie en mandarin "glace" mais se rapporte aussi à la force et à la pureté quand "Dwen Dwen" se réfère aux enfants et signifie robuste et vivant. We can't get enough of #BingDwenDwen ???? pic.twitter.com/c5zI1DkNHk — Olympics (@Olympics) February 19, 2022

08:59 - Manificat est revenu Maurice Manificat a fait son retour dans le groupe de tête où figure à présent deux Français avec aussi Clément Parisse, très à l'aise depuis le début de la course. Les fondeurs tricolores sont placés pour qui sait réaliser un gros coup ce samedi 19 février.

08:54 - Abandon de Klaebo Largué dans la première moitié de ce 30 km, Johannes Klaebo a préféré mettre le clignotant et abandonné pour ne pas s'épuiser inutilement dans ces conditions de froid extrême. Skis à la main, le Norvégien achève ainsi ses JO 2022 avec deux titres olympiques en sprint (individuel et par équipes) mais aussi l'argent en relais et le bronze sur 15 km.

08:51 - Parisse dans le bon groupe, Manificat en difficulté A l'avant, le Norvégien Rothe accélère le tempo et fait exploser le peloton. Les quatre fondeurs du Comité olympique russe ont accroché les skis du Scandinave tout comme Clément Parisse. Maurice Manificat a loupé le wagon et se retrouve dans un second groupe et va devoir faire un gros effort de revenir, s'il en a les moyens. Il reste encore 10 kilomètres;

08:43 - Krueger et Hollund n'y arrivent pas A la mi-course, Krueger et Hollund ont décidé, comme le règlement le permet, de changer de skis. Les Norvégiens ont alors perdu le contact avec le peloton de tête et à présent peine à le réintégrer. Si le premier nommé vient d'effectuer la jonction. Le second a le groupe en ligne de mire mais n'arrive pas à raccrocher les skis et s'épuise en poursuite.

08:36 - Klaebo décroché Favori de l'épreuve, Johannes Klaebo a été décroché par le peloton de tête. Le quintuple champion olympique est pointé à environ trente secondes.

08:34 - Parisse met la pression Clément Parisse se détache en tête de course. une petite accélération vite jugulée par le peloton. Une première banderille tricolore qui laisse espérer une tactique de harcèlement et démontre les bonnes sensations des fondeurs français.

08:30 - Manificat mène le train Maurice Manificat est en grande condition et le montre dans ce 30 km puisqu'il mène le peloton de tête devant les cadors du ski de fond. Clément Parisse navigue en 5-6ème position. Jules Lapierre figure également parmi le groupe des costauds. Pour sa seule course des JO 2022, Adrien Backsheider est, lui, un peu décroché.