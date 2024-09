Top 14 : l'exploit de Bordeaux Bègles, le Racing et le Stade Français dans le dur, le classement

Pour la première fois de son histoire, Bordeaux Bègles s'est imposé à Toulouse à l'occasion de la 4e journée dimanche 29 septembre

C'était le remake de la dernière finale du Top 14 et Bordeaux Bègles a saisi sa chance. Dimanche 29 septembre 2024 sera une date importante pour les Bordelais car c'est désormais la date de la première victoire en terre toulousaine. Dans un match de haut niveau, les coéquipiers de Matthieu Jalibert se sont imposés 16 - 12. Une victoire importante pour l'entraîneur Yannick Bru. "Cette victoire fait plaisir à tout le groupe. On est parti sur une nouvelle aventure avec une nouvelle énergie, des nouveaux joueurs et aussi des nouveaux objectifs de perf. Et c'est vrai que venir gagner ici c'est quelque chose de spécial. Je crois que l'UBB ne l'avait jamais fait. C'était avant tout le challenge qui nous animait."

Dans le reste de la journée, Toulon est 3e du classement après avoir écrasé le promu Vannes 54-19 qui méritait clairement mieux après une très bonne première période. La Rochelle s'est offert le scalp du Racing 92 à la Défense Arena 17-16, plongeant les Franciliens dans le doute en ce début de saison, eux qui pointent à la 12e place. Le Stade Français est également en difficulté à la 13e place après sa cinglante défaite face à Pau sur le score de 30 à 16.

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :