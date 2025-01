Top 14 : la (très) belle opération de Toulon, le classement

Le RCT a réalisé la très belle opération du week-end en renversant La Rochelle.

Du spectacle à Mayol ! Dans une ambiance des grands soirs, les Toulonnais ont renversé La Rochelle après avoir été menés au score, 10-20 à la pause. Mais les Varois ont réagi au retour des vestiaires avec cinq essais par Abadie (47e) Dréan (51e), Isa (59e), Fainga'anuku (70e) et Le Corvec (80e). Ils ont désormais 9 points d'avance sur Bayonne (4e) et sont au contact de Toulouse, vainqueur face à Montpellier malgré l'absence des cadres pour cause de 6 Nations et Bordeaux, battu par Lyon. En bas du classement, le match de la peur entre Vannes et le Stade Français a tourné à l'avantage du promu qui revient sur son adversaire du jour...

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2024-2025 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :