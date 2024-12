Top 14 : le Stade Français s'écroule, cavalier seul de Toulouse... Le classement

Avant le début de la Coupe d'Europe, les gros ont fait le travail lors de la dernière journée du Top 14.

Dans le choc de cette journée, le Stade Toulousain a réalisé la belle performance du week-end en s'imposant dans les dernières minutes de la rencontre face au Racing, toujours délocalisé du côté de Créteil. Grâce à leur victoire, les Toulousains sont seuls en tête du classement devant Bordeaux Bègles qui s'est imposé 9-6 dans un match bien triste face à Montpellier. Toulon et Clermont se retrouvent à la troisième place du classement après une victoire charnière face à Perpignan pour le RCT et face à Castres pour les Auvergnats. En bas du classement, ca se complique de nouveau pour le Stade Français, battu par Bayonne désormais 5e de ce Top 14. Les Parisiens rétrogradent encore et se retrouvent à la 12e place avec un point d'avance sur Lyon et quatre sur Vannes.

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2024-2025 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :