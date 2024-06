Top 14 : quelle date pour la finale ?

L'heure de la finale du Top est arrivée avec un énorme choc.

L'épilogue du Top 14 est arrivé avec un choc entre le Stade Toulousain et Bordeaux-Bègles. Le match est prévu vendredi soir au Stade Vélodrome de Marseille en raison des JO qui privent l'accès du Stade France. Au terme d'un match fou, les Bordelais ont terrassé le Stade Français, mais se voient tout de même comme le petit poucet dans cette finale. "Ils ne sont pas là pour rien. Ce sera un style différent contre Toulouse. Mais quand on voit leur début de match vendredi (contre La Rochelle en demi-finales, 39-23), on sait qu'il faudra être prêt d'entrée parce que ça part de partout. On les a battus sur un gros match, d'une intensité folle, ici au Matmut Atlantique (31-28). On s'était préparés pour jouer un gros match contre eux, un match de phase finale, et eux aussi. Ce sera un tout autre match vendredi, mais on sera prêts. Pour l'instant, il y a 1-1. J'espère qu'il y aura 2-1 pour nous à la sortie" a expliqué Jefferson Poirot.

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2023-2024 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :