Top 14 : Toulouse assomme le Racing, le classement

Grâce à sa victoire sur la pelouse du Racing 92 dimanche 5 mars, le Stade Toulousain caracole en tête du Top 14.

La 20e journée du Top 14 a permis au Stade Toulousain de conserver sa place de leader grâce à sa victoire face au Racing 92 au terme d'un match complètement fou et une pléiade d'essais dimanche 5 mars. Le Stade possède désormais 11 points d'avance sur La Rochelle alors que le Racing s'enfonce au classement en pointant désormais à la 8e place du Top 14.

Grâce à sa victoire bonifiée face au Stade Français, le RCT revient dans la course à la phase finale en dépassant le Racing et est désormais à la 7e place. Rien ne va plus en revanche pour Clermont, sèchement battu par le champion de France en titre Montpellier qui se donne un peu d'air au classement.

Quel est le classement du Top 14 ?

Voici le classement à jour du Top 14 pour la saison 2022-2023. Le classement est mis à jour à la fin de chaque rencontre :

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2022-2023 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales. Vous pouvez zoomer sur les images ci-dessous pour voir le détail et également le télécharger ci-dessus :

© LNR

© LNR

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :