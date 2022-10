Top 14 : Toulouse leader, Toulon nouveau dauphin, le classement

TOP 14. Facile vainqueur de Clermont, le Stade Toulousain est toujours leader du Top 14 devant Toulon et La Rochelle.

Le Stade Toulousain en mode rouleau compresseur. Face à Clermont dans l'un des chocs de la 6e journée du Top 14, Toulouse s'est amusé pour s'imposer largement 46-10 et conserver sa place de leader du championnat de France. "C'est un match que je craignais réellement, car l'énergie qui avait été déployée à Montpellier et le retour de garçons qui avaient été mis au repos font un amalgame un peu compliqué à trouver. Ça s'est vérifié sur notre début de match qui était d'une teinte un peu fade. Et puis, au fil du temps, on a réussi à remettre notre rugby en place, même si tout n'a pas été parfait avec des ballons perdus, du déchet, des passes parfois mal assurées" a analysé Ugo Mola après la rencontre.

Derrière, Toulon tient le rythme en infligeant une correction à Brive sur le score de 47-0 pour le grand retour de son champion du monde Cheslin Kolbe sur la rade, auteur du premier essai de la rencontre après seulement 2 minutes de jeu (il y en aura 7 au total). Si le RCT est le nouveau dauphin de Toulouse, c'est parce que La Rochelle a trébuché ce week-end sur la pelouse de Bayonne 29 à 13, sa deuxième défaite en trois matchs de Top 14.

Quel est le classement du Top 14 ?

Voici le classement à jour du Top 14 pour la saison 2022-2023. Le classement est mis à jour à la fin de chaque rencontre :

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2022-2023 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales. Vous pouvez zoomer sur les images ci-dessous pour voir le détail et également le télécharger ci-dessus :

© LNR

© LNR

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :